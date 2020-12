Blížia sa sviatky, nie všade je vianočná atmosféra

Na vianočných dobrotách si nemožno všade pochutnať, typické vianočné trhy sa totiž nekonajú v každom meste či obci. Pozreli sme sa, ako to vyzerá na Slovensku.

Vianočné trhy a s nimi spojený kultúrny program sa tento rok v Trenčíne nekonajú. „Obyvateľov a návštevníkov mesta sme o tom informovali už v októbri. Dôvodom je nepriaznivý vývoj pandémie COVID-19 a tiež opatrenia, ktoré schválil Ústredný krízový štáb a vláda Slovenskej republiky,“ konštatuje hovorkyňa mesta Trenčín Erika Ságová.

Podľa Eriky Ságovej Trenčín dýcha Vianocami len do takej miery, ako to aktuálna situácia dovoľuje. „Na Mierovom námestí svieti vianočný stromček a výzdobu centra mesta sme doplnili o nové prvky,“ dodáva Ságová. Ozdobená je aj nová Fontána Marka Aurélia. Na venci s priemerom 9 metrov a obvodom 28 metrov je dvesto drevených ozdôb vyrobených z odrezkov, ktoré zostali z výroby drevenej konštrukcie venca.

„Viacerí Trenčania a návštevníci mesta už vyskúšali Zvoničku šťastia. Je vytesaná z jedného kusa smrekového dreva. Má 3 metre, 350 kilogramov a kovaný zvon. Aby ľudia nechytali lano, zvonička má šliapací mechanizmus. Tak sú dodržané aj hygienické opatrenia,“ hovorí Ságová. „Veľmi si želáme a veríme, že o rok sa situácia zlepší a všetci – trhovníci, návštevníci, umelci, predavači občerstvenia – sa spolu opäť stretneme a všetko sa vráti do normálu,“ myslí si Ságová. Oproti minulým rokom je tak hlavné trenčianske Mierové námestie prázdne, chýbajú stránky s remeselníkmi aj tie s občerstvením. Terasy, ktoré si majitelia podnikov prekryli fóliami, sú prázdne.

Od Lucie do 20. decembra sa budú konať vianočné trhy v Prievidzi. „Na námestí bude desať predajných stánkov s vianočným sortimentom ako sú dekorácie, svietniky, imelo. Stánky budú rozmiestnené v rozstupoch na ploche námestia. Vystúpenia a kultúrny program na pódiu nebudú, bude len reprodukovaná hudba. Pred piaristickým kostolom bude tak ako tradične umiestnený drevený betlehem,“ objasnil situáciu v Prievidzi hovorca Michal Ďureje.

Po iné roky je Mierové námestie v Trenčíne plné ľudí, dnes zíva prázdnotou. Vľavo je fotografia z roku 2016, vpravo tohtoročná. Autor: Tatiana Michalková, Pravda

Zvonička prianí

Ani v Žiline či Banskej Bystrici stánky s vianočnými dobrotami nie sú. Mesto pod Urpínom však uvažuje o vytvorení priestoru pre remeselníkov, ktorí by okoloidúcim ponúkali svoj vianočný sortiment medzi 16. a 22. decembrom. V rovnakom období plánuje primátor Ján Nosko roznášať horúci čaj a punč, ktoré ponúkne v jednotlivých častiach mesta v rámci popoludňajšej prechádzky vždy od šestnástej hodiny. Za symbolickú cenu ich obvykle zvykne „čapovať“ priamo na centrálnom námestí, no teraz sa rozhodol priblížiť atmosféru prichádzajúcich sviatkov aspoň takýmto spôsobom. Banskobystričania si okrem toho môžu adventný čas spríjemniť pohľadom na vyzdobené námestie a zaželať si niečo pekné v tradičnej Zvoničke prianí. V priestoroch radnice ich čaká tiež výstava zameraná na historické sane, ktoré mestu zapožičal zberateľ Peter Papp. Ide o dobové exempláre nájdené v okolí Banskej Štiavnice, Ľubietovej či Šumiaca. V minulosti sa využívali na prepravu detí do škôl, ale tiež tovaru a zvážanie dreva.

Mnohí Banskobystričania v dobrom závidia vianočné trhy susedom vo Zvolene, kde napriek všetkému aj tento rok vyrástla vianočná dedina s obrovským vyrezávaným betlehemom. V drevených stánkoch si možno pochutnať na langošoch, podplamenníkoch a trdelníkoch. Nechýbajú stánky s bohatou ponukou syrových výrobkov, medovníčkov či s drevenými hračkami pre deti. Po pracovnej dobe sa vo vianočnej dedine na tamojšom námestí neschádzajú len Zvolenčania, ale aj ľudia z okolitých miest.

„Napriek komplikovanému obdobiu je tu pomerne dosť návštevníkov. Vládne príjemná vianočná atmosféra, už nám chýba asi len sneh,“ poznamenala s úsmevom slečna predávajúca punč. „Som tu prvýkrát. Prišla som z Krupiny, keďže v našom meste takáto možnosť nie je,“ doplnila s tým, že opatrenia na trhoch ľudia dodržiavajú. Tiež sme si všimli, že tí, ktorí práve nič nejedli alebo nepopíjali, mali na tvárach rúška a pokojne debatovali. Netvorila sa ani žiadna tlačenica. Neďaleko si vychutnával varené víno aj Ivan z Hlohovca. „Som tu pracovne, dobre mi padne takýto večerný oddych. Je to tu naozaj pekné,“ povedal. Celú atmosféru vo Zvolene podčiarkovala vysvietená výzdoba a vianočné skladby znejúce z reproduktorov.

Podobne to vyzeralo v Martine na Divadelnom námestí. Skupinky rôznych debatujúcich partií, mladých rodín a dôchodcov dodržiavali od seba značný odstup. Na zahryznutie, asi okrem kysuckých perníkov, tam nič nenájdete. Ponuka nápojov je však bohatá. Okrem klasického punču je k dispozícii napríklad slivkovo-škoricový, ananásovo-kokosový, pomarančovo-rumový, zázvorový či extra silný konopný. Nechýbajú stánky s vianočnými oblátkami, trubičkami a tiež s drevenými hračkami. „Je to lepšie ako nič. Samozrejme, vlani boli trhy krajšie, mohli sme si postáť aj pri stolíkoch. Teraz sa to nedá, ale aspoň trošku môžeme ísť von a byť medzi ľuďmi. Som rada, že napriek všetkému, čo sa deje, tu máme vianočnú atmosféru,“ povedala mladá mamička Lenka. Spokojnosť netajil ani usmievavý muž ponúkajúci horúce nápoje. „Zrušili nám Veľkú noc a Dušičky, je preto príjemné, že aspoň pred Vianocami majú ľudia kam ísť,“ podotkol.

Mapa Vianoc

„V dôsledku nepriaznivého vývoja pandemickej situácie, s ktorou súvisia aj stále platné obmedzenia a hygienické opatrenia, nie je možné otvoriť tradičné vianočné stánky,“ pokrčil ramenami prešovský hovorca Vladimír Tomek. Radnica prišla s myšlienkou Mapy Vianoc, ktorú v meste spustili 27. novembra. „Nachádza sa tam viac ako 60 gastro prevádzok. Nariadenie o zatvorení terás prevádzkovatelia rešpektujú, je však povolený predaj balených jedál a nápojov,“ uviedol Tomek.

Košická Hlavná ulica zostala bez drevených vianočných stánkov. Chýbajú aj remeselníci. Otvorený je iba jediný stánok priamo pri stromčeku, kde čapujú Primátorský punč. „Sú splnené všetky požiadavky hygienikov, všetko bolo konzultované aj s vedením košického regionálneho úradu verejného zdravotníctva. Aj naďalej platí, že v stánku, kde sa punč podáva, nemôžu byť viac ako tri osoby a záujemcovia musia dodržiavať dvojmetrové rozstupy,“ reagoval Marián Kizek z komunikačného oddelenia košickej radnice.

Podľa hovorcu Stropkova Petra Nováka a hovorkyne mesta Poprad Jarky Hlaváčovej sa vzhľadom na súčasné protipandemické opatrenia v oboch mestách v tomto roku nekonajú tradičné vianočné remeselné trhy.

Naopak, obyvatelia Vranova nad Topľou nie sú o vianočné trhy ukrátení ani tento rok. „Fungujú formou ambulantného predaja, pričom sú dodržiavané všetky hygienické nariadenia tak zo strany mesta, ako aj zo strany predávajúcich. Súčasťou trhov nie sú remeselnícke stánky,“ uviedla hovorkyňa radnice Eva Fedorňáková.

Spišská Nová Ves oslovila prevádzky v centre mesta, aby ponúkali vianočné nápoje a jedlá aspoň okienkovým spôsobom. „Na námestí bude iba pár stánkov s ambulantným predajom, ako medovníky, stánok s imelom a ovocím a so včelími produktmi. Iba v jednom stánku bude punč, prípadne varené víno,“ uviedla vedúca kancelárie spišskonovoveského primátora Andrea Jančíková a zdôraznila, že nejde o vianočný trh.