NÁZOR: Čo má Čaputová povedať Matovičovi, keď sa stretnú? Stačí jedna veta

„Musíme si ujasniť kompetencie a to, kto na akej strane stojí. Kto je na strane Mariana Kotlebu, Roberta Fica, Petra Pellegriniho a kto na strane zdravého rozumu,“ uviedol Matovič s tým, že chce požiadať pani prezidentku, aby prestala hovoriť iba o dobrovoľnom testovaní, ale aby spolu národ presvedčili, že ním navrhované „dobrovoľno povinné“ testovanie je pre ľudí to najlepšie a najmenej bolestivé. Bez nej, ako najpopulárnejšej političky, to vraj „nedá“.

Ak chce venovať premiér niečomu energiu, tak by sa mal venovať príprave na očkovanie. Pretože práve to môže byť kľúčom, aby sme sa neustále nezmietali v koronavírusových vlnách.

Ako by mohla znieť tá veta pre premiéra? „Všetky kompetencie máte, konajte“. Nič viac, nič menej. Matovič má v rukách nielen zákonné možnosti, ale aj zodpovednosť vrátane politickej. To všetko vyplýva z jeho pozície, keď vyhral voľby a rozhodol sa, že bude prvý medzi ministrami. Čo dokázal premrhať, to je politický kapitál a najmä ľudský kapitál. Chaotické riadenie, detsky tvrdohlavé správanie, manipulácie – skončilo sa to výsledkom, že množstvo ľudí je na nervy z Matoviča a Matovič je na nervy z ľudí. To sa potom ťažko hľadá nejaká spoločná rozumná reč.

Ak má byť niekto líder – a premiér by mal byť líder – nemusí byť dokonalý. Dejiny sú plné nedokonalých lídrov. Ak zabrúsime do biznisu, môžeme si vziať ako príklad ikonického šéfa spoločnosti Apple Steva Jobsa, ktorý bol poriadne bezcitný nielen voči zamestnancom, ale aj k svojej rodine. Dokázal však ľudí nadchnúť svojimi víziami a pretavilo sa to do výsledkov.

Z Matoviča vizionár nebol a nebude. Ponúkol ľuďom svoje ego, svoj sen o atómovej zbrani proti koronavírusu, ktorá ho celosvetovo preslávi a dúfal, že to stačí obaliť vzletnými rečami o záchrane ľudských životov. Dal na výber medzi nedobrovoľným plošným testovaním a lockdownom. Takto otázka však nestojí. Z doterajších skúseností s pandémiou vyplýva, že je nutné aj testovanie, aj obmedzovanie mobility ľudí. Ak chce venovať premiér niečomu energiu, tak by sa mal venovať príprave na očkovanie. Pretože práve to môže byť kľúčom, aby sme sa neustále nezmietali v koronavírusových vlnách.

Už viacerí ľudia, aj z Matovičovho koaličného okolia, naznačili premiérovi, že by sa mal vzdať ambícií byť hlavným pandemiológom, ktorý riadi a doriadi boj proti koronavírusu. Napríklad, že by sa mohol venovať ekonomickým záležitostiam, keďže aj tam sa odohrávajú srdcervúce scény.

Určitým spôsobom už začal. Obvinil ľudí z gastrobiznisu, ktorí sa sťažujú na nedostatočnú pomoc štátu, z umelého škrtenia platov zamestnancov a podvádzania pri tržbách. Nuž, nie je nad to predstaviť sa v potenciálne novej funkcii niečím pozitívnym.

***

1.

Sociológ Michal Vašečka zhodnotil stav nielen slovenskej politiky, ale celej spoločnosti. V relácii Márie Hlucháňovej Ide o pravdu povedal, že Matovič bude bojovať o prežitie. O jeho odchod požiadajú vlastní, domnieva sa. Zhodnotil aj napätie medzi prezidentkou a premiérom. „Ona zatiahla ručnú brzdu, a povedala, aby išiel robiť niečo iné,“ uviedol Vašečka

***

2.

Ministerka spravodlivosti Mária Kolíková v rovnakej relácii Ideo pravdu vysvetľovala reformu súdnictva, korú koalícia odklepla. Znamená to prekreslenie mapy Slovenska – bude menej súdov, počet okresných klesne zo súčasných 50 na 24, krajské zostanú namieto ôsmych len tri. Reforma ráta s novým správnym súdom. Majetky sudcov budú pod drobnohľadom.

***

3.

Premiér Igor Matovič rád používa vojenské termíny pri boji proti koronavírusu. Aj teraz sa posťažoval, že boj o svoje milované plošné testovanie prehral. S pani prezidentkou. A s Richardom Sulíkom, ktorý mu nezabezpečil testy.

***

4.

Medzitým nespokojní ľudia išli opäť do ulíc. Tentoraz vonku buntošili politici najmä z okruhu ĽSNS, ktorí zhromaždenie zorganizovali a vyzývali premiéra Matoviča na odstúpenie.

***

5.

Medzi koalíciou a opozíciou to zase až také horúce nebude. Na tomto videu sa srdečne zdravia Boris Kollár (Sme rodina) a Marian Kotleba (ĽSNS).

***

6.

Prominentný väzeň, bývalý policajný prezident Milan Lučanský, skončil v nemocnici. Keďže kompetentní mlčali, všetci ostatní špekulovali, či sa „nepošmykol na mydle“, ako to vidíme v rôznych filmoch z kriminálneho prostredia. Špekulácie o bitke či pokuse o samovraždu zastavila ministerka Kolíková, ktorá sa vyjadrila, že to bola len bežná nehoda. Podobne hovoril Lučanského advokát. Takže posledná verzia je, že sa nepošmykol na mydle, ale tresol sa o roh kovovej postele a potom ešte klikoval. Ministerka plánuje situáciu znovu preveriť.

***

7.

Všade dobre, doma najlepšie. Aspoň tak hovorila lyžiarka Petra Vlhová, keď mohla zopár dní trénovať na Slovensku v Jasnej.

***

8.

Kedy môže SBS overovať totožnosť, kontrolovať tašky, zadržať vás či použiť silu? Pozrite si reláciu Zuzany Hlavačkovej Ide o právo s Janou Alušíkovou z advokátskej kancelárie MPH.

***

9.

Čo prinesie Krajniakova reforma dôchodkov? Aká je budúcnosť II. piliera? Je dôchodkový systém v ohrození? Pozrite si reláciu Mariana Nitona Ide o peniaze, odpoveď vám dá ekonóm Ján Šebo z UMB Banská Bystrica.

***

10.

Na Štrbskom plese sa lyžuje. Otázne je dokedy. Stredisko môžu zavrieť podmienky lockdownu.