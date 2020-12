Naď: Nepredpokladám, že vláda príjme rozhodnutia predtým, ako rozhodne krízový štáb

Vláda by v pondelok nemala prijať žiadne rozhodnutie, ktoré sa bude týkať sprísnených opatrení proti šíreniu pandémie COVID-19. K tomu by mala pristúpiť až potom, ako o návrhoch bude rokovať ústredný krízový štáb (ÚKŠ). Pred pondelkovým rokovaním kabinetu to uviedol minister obrany SR Jaroslav Naď (OĽANO). Vysvetlil, že na vláde majú vystúpiť členovia pandemickej komisie a oboznámiť so súčasnou epidemiologickou situáciou aj ministrov, ktorí sa jej rokovaní nezúčastňujú.