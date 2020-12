ONLINE: V USA medzi prvými zaočkovali šéfa Pentagonu

Vývoj pozitívnych prípadov Ako pribúdali pozitívne testovaní na Slovensku pozitívnych za deň celkový počet pozitívnych 14 dní

30 dní

90 dní

všetko zdroj: NCZI Všetky grafy, štatistiky a čísla o koronavíruse Všetky grafy

6:15 Šéf Pentagonu Christopher Miller sa stal jedným z prvých Američanov, ktorým bola v pondelok podaná vakcína proti novému druhu koronavírusu. Priebeh očkovania nechal Miller zaznamenať na kameru, aby tak k vakcinácii povzbudil aj ostatných Američanov, napísala agentúra AFP. Americký minister obrany Miller dostal vakcínu vo vojenskej nemocnici Waltera Reeda neďaleko Washingtonu, ako vyplýva z videa, ktoré zverejnil Pentagon. Miller pri podaní vakcíny žartoval, že to nič nie je a vôbec to nebolí.

Pentagon minulý týždeň oznámil, že Miller, ako aj ďalší vrcholní predstavitelia rezortu obrany budú zaočkovaní dobrovoľne a verejne s cieľom pomôcť šíriť informácie o tom, že očkovacia látka je bezpečná a účinná. Počet obetí nového koronavírusu v Spojených štátoch – najviac zasiahnutej krajine na svete – presiahol v pondelok 300 000.

Očkovanie proti novému koronavírusu sa v USA začalo v pondelok – po tom, ako americký Úrad pre kontrolu potravín a liečiv (FDA) v piatok schválil pre núdzové použitie vakcínu proti ochoreniu COVID-19 od konzorcia Pfizer/BioNtech. Americké zdravotnícke úrady odporučili, aby vakcínu ako prví dostali zdravotníci a klienti v domovoch dôchodcov. Ešte tento týždeň by mali vakcínu ponúknuť vysokopostaveným činiteľom USA vrátane predstaviteľov Bieleho domu a ľudí pracujúcich v ich blízkom okolí. Do stredy by mali byť distribuované takmer tri milióny dávok vakcíny. Cieľom je do konca decembra zaočkovať až 20 miliónov a do marca 2021 až 100 miliónov ľudí.