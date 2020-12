Žitný: Neverím, že sa Lučanský zranil sám

VIDEO: Kolíková o zranení väzneného Lučanského.

Podľa sociológa Michala Vašečku zatiaľ verejnosť vzhľadom na dostupnosť informácií nemá inú možnosť, ako veriť oficiálnej verzii príbehu. Ten v nedeľu prezentovala ministerka spravodlivosti Mária Kolíková (Za ľudí) spolu so šéfom Zboru väzenskej a justičnej stráže Milanom Ivanom.

Bývalého policajného prezidenta Milana Lučanského zadržali pre podozrenia z brania úplatkov 3. decembra. Minulý týždeň v stredu sa zranil, po vyšetreniach absolvoval operačný zákrok v nemocnici v Ružomberku a potom ho previezli do Trenčína, kde sa momentálne zotavuje. Odvtedy sa objavilo niekoľko neoverených informácií: hovorilo sa o zranení pri cvičení, jedenásťhodinovej operácii a následnej resuscitácii, o pokuse o samovraždu, o bitke a dokopaní či o zranenom oku a krvácaní do mozgu.

Situáciu upokojovala Kolíková, ktorá spolu s Ivanom ozrejmila, že Lučanský bol v čase zranenia na cele sám. Následne vylúčili cudzie zavinenie a aj pokus o samovraždu.

Podľa informácií Pravdy Lučanský zakopol a pri páde si zranil oko. Neskôr sa jeho zranenie zhoršilo po cvičení.

Žitný: Zásahy sú neprimerané

Bezpečnostný analytik Milan Žitný ešte pred oficiálnym stanoviskom ministerky Kolíkovej uverejnil na sociálnej sieti status, z ktorého vyplýva, že neverí verzii o možnom zranení pri cvičení. Pre Pravdu potvrdil, že si za svojím názorom stojí aj po tlačovej konferencií ministerky spravodlivosti. „Zranenia nezodpovedajú úrazu, ktorý si mol Lučanský spôsobiť vo väzenskej cele. Ministerka môže povedať iba to, čo jej naservírujú,“ myslí si Žitný.

Kolíkovej verziu neskôr potvrdil aj Lučanského advokát Matúš Beresecký. Aj ten má však podľa Žitného len „oficiálne“ informácie, ktoré sa nezhodujú s realitou. „Robia sa tu skoré ranné prepady u ľudí, ktorí nepatria do prostredia organizovaného zločinu. Je to nehorázne. Väzba je hrubý zásah do občianskych práv, pričom je človek stále len v pozícii nevinného. Mala by byť preto obmedzená na nevyhnutný čas pre zabezpečenie potrebných úkonov,“ vysvetľuje Žitný, podľa ktorého sú ostatné zásahy a následné väzby vysokých štátnych funkcionárov neprimerané.

Lučanský je podľa neho človek, ktorý mnohým zločincom dopomohol k ceste do väzenia, preto je pravdepodobné, že sa mohol dostať do konfrontácie s jedným z nich. Kolíková pre Pravdu nechcela z taktických dôvodov potvrdiť informáciu, že v Prešove je vo väzbe aj ďalší policajný prezident Tibor Gašpar, ktorého polícia zadržala v rámci akcie Očistec 5. novembra.

Vašečka: Nechcem špekulovať

Podľa sociológa Michala Vašečku momentálne nie je iná možnosť, ako veriť oficiálnej verzii ministerky Kolíkovej. „Neviem o celej situácii dosť na to, aby som si mohol myslieť niečo iné, ako prezentovala ministerka spravodlivosti. Mohol by som o tom špekulovať, ale nebolo by to správne. Predstava, že prichádza k násiliu napríklad pri vypočúvaní, je pre mňa len ťažko prípustná,“ vysvetľuje pre Pravdu Vašečka.

Podľa neho nie je jasné, prečo sa práve okolo Milana Lučanského rozšírilo toľko fám a poloprávd, keďže vo väzení je aj mnoho ďalších vysokých funkcionárov. „Je jasné, že ide o politikum. Nedivím sa teda, že po tejto téme skočila opozícia. To, čo je za tým, je však skôr otázka priamo na niekoho z prostredia danej väznice,“ zdôrazňuje Vašečka.