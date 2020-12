Počet obetí sa zvýšil o 46. Pribudlo vyše dvetisíc infikovaných

Ako doplnilo Ministerstvo zdravotníctva SR, pribudlo aj 2 788 pozitívne testovaných antigénnymi testami. Najviac pozitívne testovaných bolo v Prešovskom kraji (334), ďalej nasledovali Žilinský (321), Trenčiansky (318), Bratislavský (279), Košický (256), Nitriansky (217), Trnavský (161) a Banskobystrický kraj (148). Je medzi nimi 930 mužov a 1 104 žien.

V nemocniciach je podľa údajov rezortu hospitalizovaných 2 388 pacientov, z nich potvrdené ochorenie má 2 093 ľudí. Na JIS je 142 pacientov, podporu umelej pľúcnej ventilácie potrebuje 146 osôb. Celkový počet ukončených laboratórnych PCR testov je doteraz 1 229 863, pozitívny výsledok malo 135 523 osôb.

Opatrenia sa výrazne sprísnia

Od pondelka 21. decembra sa výrazne sprísnia pandemické opatrenia. Slovensko pôjde do tvrdého lockdownu. Po zlepšení situácie budú na Slovensku platiť také prísne opatrenia, aké ich pre jednotlivé regióny určí tzv. COVID automat čiže semafor. Informoval o tom v pondelok po rokovaní vlády minister zdravotníctva Marek Krajčí. Sprísnené opatrenia by sa mali definitívne prijať v stredu.

Minister zdravotníctva v pondelok na rokovaní vlády predniesol kabinetu návrh Pandemickej komisie a COVID semaforu. Semafor by mal platiť ihneď po lockdowne, do ktorého musíme podľa Krajčího čím skôr vstúpiť. „Sprísnenie opatrení sa nebude týkať iba zatvorenia niektorých obchodných prevádzok. V hre je aj zákaz vychádzania. Musíme konať tak, aby sme čo najviac zastavili šírenie nákazy,“ povedal po rokovaní vlády Krajčí.

Plán so semaforom po ukončení lockdownu je podľa ministra hospodárstva SR Richarda Sulíka predvídateľný a logický. „Od určitého obdobia budeme pri schvaľovaní pandemických opatrení postupovať podľa semaforu. Je to dobré preto, aby ľudia boli pripravení, čo sa stane, keď sa situácia zlepší a čo v opačnom prípade. Na to, aby bolo Slovensko považované za červenú zónu a v celej krajine platili tvrdé opatrenia, musí byť počet hospitalizovaných viac ako 1 500 alebo faktor šírenia nákazy viac ako 1,1; či počet nových denných prípadov viac ako 1 000. Ak toto bude splnené, opatrenia budú celoplošné. Ak nie, opatrenia budú iba na regionálnej úrovni,“ ozrejmil Sulík.