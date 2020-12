Manažovať kroky počas koronakrízy má člen vlády, myslí si Remišová

Manažovať kroky počas koronakrízy by mal člen vlády, ktorý bude za svoje rozhodnutia niesť aj politickú zodpovednosť. Myslí si to vicepremiérka Veronika Remišová, podľa ktorej do boja voči pandémii sa majú zapojiť všetci, a to vláda, odborná verejnosť, vedci, ako aj každý jeden občan tým, že bude dodržiavať opatrenia.