Analytik Bošňák v Ide o pravdu: Lockdown v pondelok? Už dnes je neskoro

Situácia v počte chorých na koronavírus sa počas Vianoc zhorší, pocítia to najmä zdravotníci. „Chýbajú nám jedna až dve poľné nemocnice. Nemusíme ich naplno využiť, ale lekárom by sa robilo lepšie,“ povedal v relácii Ide o pravdu Ivan Bošňák, analytik a spoluzakladateľ projektu Dáta bez pátosu.

VIDEO: Pozrite si debatu Márie Hlucháňovej a Ivana Bošňáka v relácii Ide o pravdu.

Odporúčania vedcov a odborníkov, ktorí minulý týždeň žiadali vládu o zatvorenie Slovenska, politici nevypočuli. Počty ochorení na COVID-19 stúpajú a rastie aj počet úmrtí. „Na Vianoce to bude ešte horšie. Máme chorých veľa starých ľudí a viac ťažkých prípadov,“ povedal v relácii Ide o pravdu Ivan Bošňák, spoluzakladateľ projektu Dáta bez pátosu. Poznamenal, že sme sa dostali do situácie, „kedy prosíme vládu o zatvorenie krajiny.“ Dátový analytik vládnemu kabinetu vyčítal, že nekonal včas, a teraz musí prijať rozhodnutie na poslednú chvíľu, celoplošne a na dlhšie obdobie. „Považie stúpalo už na začiatku októbra, majú plné nemocnice a my až teraz ideme niečo robiť?“, pýtal sa Bošňák v relácii. Politikov kritizoval za neschopnosť riešiť stúpajúcu chorobnosť v jednotlivých regiónoch, ale aj za chybné rozhodnutie otvoriť celoplošne kiná či kostoly.