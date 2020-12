Zatvárame. Lockdown na Slovensku sa zrejme začne už vo štvrtok

Tohtoročné Vianoce budú pripomínať Veľkú noc. Zrejme už od švrtka bude Slovensko zavreté. Bez lyžovačiek, so zákazom pohybu s výnimkami. Lockdown by mal trvať podľa informácií Pravdy od štvrtka 17. decembra až do nedele 10. januára 2021. Zatvorenie Slovenska si vyžaduje rýchlo sa šíriaca koronavírusová nákaza, ktorá by mohla rýchlo preťažiť nemocnice.