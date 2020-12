Trauma Igora Matoviča: Žijem cudzí život. Vinní sú Čaputová a Sulík

VIDEO: Premiér Matovič ignoroval oficiálnu tlačovku o lockdowne, usalašil sa naboku.

Novinári v stredu niekoľko hodín čakali na skončenie rokovania vlády, ktoré sa očakávalo o 15. hodine. Tlačová beseda sa nakoniec začala až okolo šestnástej hodiny, keď zamestnanci Úradu vlády novinárov upozornili, aby sa presunuli do „tlačovkovej“ miestnosti. Niektorí novinári si však všimli, že premiér Igor Matovič spolu s ministrom financií Eduardom Hegerom (obaja OĽaNO) z Úradu vlády odchádzali a tiež zistili, že ich v sále zamkli. Tí, ktorí v sále práve vtedy neboli, premiéra nasledovali až na neďaleké ministerstvo financií. Až po tlačovej besede sa premiér vrátil a odpovedal ešte na niekoľko otázok na tlačovke, ktorú nazval „chodbovou“.

"Situácia je naozaj mimoriadne vážna, priznám sa, že považujem to naozaj naďalej za svoj prehratý boj. Mesiac aj niečo som upozorňoval, že keď nebudeme plošne masívne testovať, čaká nás lockdown. Ľudia sa mi smiali, doslova viedli až fanatický boj proti plošnému testovaniu, dnes sme sa dočkali. Slovensko čaká lockdown, čaká utrpenie, čaká, ako povedal možno holandský premiér, spoločné zahryznutie do kyslého jablka, napriek tomu verím, že za týmto utrpením bude práve to svetioelko nádeje, ktoré nám prinášča vakcinácia a postupone sa z toho spoločnými silami dostaneme.

Na otázku, prečo odišiel v pondelok z vlády a prečo sa aj v stredu vyhol informovaniu na tlačovej besede, odpovedal, že sa cíti akoby žil cudzí život.

„Úplne úprimne, v pondelok na zasadnutí vlády – dnes je streda, štvrtok? – keď som bol toho prítomný, tak som si uvedomoval, že vlastne akoby žijem cudzí život. Naozaj, keď si predstavíte samých seba, že bojujete za to, aby ľudia netrpeli, aby zbytočne neboli zavretí doma duplom počas vianočných sviatkov, aby netrpela ekonomika, aby sme našli spôsob ako inteligentným a bezbolestným spôsobom prežiť tažké obdobie krízy a nakoniec máte byť súčasťou toho, že to, voči čomu ste bojovali, tak to si máte na čelo nalepiť a máte utekať a nabodnúť sa na hroty, tak prišlo mi z toho až vnútorne zle, ja som potreboval to zasadnutie vlády opustiť,“ povedal Matovič.

VIDEO: Matovičova chodbová tlačovka. Žijem cudzí život, sťažoval sa premiér a obvinil Sulíka a Čaputovú.

Uviedol tiež, že zároveň chcel dať priestor ľuďom, ktorí ešte pred dvomi týždňami vehementne bojovali za otvorenie reštaurácií, čím mieril hlavne na Richarda Sulíka. „Chcel som im dopriať slobodu, aby prijali to slobodné a zopdpovedné rozhodnutie,“ tvrdí. Povedal tiež, že dnes je rád, že Sulík a SaS pochopili vážnosť situácie a celá koalícia hlasovala za sprísnenie opatrení.

Matovič na vláde adresoval Sulíkovi"dôraznú žiadosť", aby vo štvrtok predložil zmenu zákona o verejnom obstarávaní, aby ju parlament mohol bleskovo schváliť „lebo ma nebavia už počúvať výhovorky o tom, ako tu nevieme nakupit testy pomaly za sedem týždňov odkedy bolo uznesenie vlády prijaté“. Novela zákona má umožniť nakúpiť v kritických situáciách okamžite nakúpiť testy.

„Ľudia dnes budú zbytočne trpieť, stovky ľudí budú čochvíľa denne zomierať len preto, lebo nemáme nakúpené testy aneboli sme schopní vykročiť tou správnou nohou,“ tvrdí premiér. Nezabudol ani na prezidentku Zuzanu Čaputovú.

„Pani prezidentka, v prvom rade, odsabotovala, pokúsila sa odsabotovať masívne plošné testovanie, ktoré sme robili na rozhraní októbra a novembra. Vyjadrenie deň pred plošným testovaním z pozície prezidentky, že to nezvládneme, že to má byť dobrovoľné pre občanov, bolo demoralizujúce voči príslušníkom ozbrojených síl. Namiesto výzvy k zdravotníkom, ľudia, poďte prosím vás pomôcť, lebo nám chýbajú tisícky zdravotníkov, prišlo takéto vyhlásenie, ktoré aj samotní príslušníci ozbrojených síl brali veľmi veľmi ťažko. Napriek tomu sme to zvládli a zachránili Slovensko pred katastrofou…“. Premiér podľa svojich slov dúfa, že aj tento lockdown Slovensko zachráni.

