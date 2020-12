Matovičove OĽaNO padá ako meteor, s 11 % je ďaleko za Sulíkom

Ak by sa v polovici decembra konali voľby, tak OĽaNO by skončilo až na treťom mieste, ďaleko za Hlasom a SaS, vyplýva z prieskumu agentúry Focus pre TV Markíza.

Dnešná koalícia by už vládu nezložila, ale problémy by mal aj líder preferencií, strana Hlas. Súčet kresiel pre súčasnú koalíciu by bol iba 62, vyplýva z prieskumu pre Markízu.