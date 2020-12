Analytik je z opatrení zmätený, lekár hovorí, že výnimiek je veľa

Martin Smatana, zdravotnícky analytik

„Ku konkrétnym opatreniam sa nechcem vyjadrovať skôr, ako bude zrejmé ich presné znenie. Z toho, čo bolo povedané na tlačovej konferencií v stredu, som zatiaľ zmätený. Veľa vecí mi tam nesedelo. Najskôr by to kompetentní mali spísať.“

Peter Visolajský, šéfa lekárskych odborov

„Ideálne by boli čo najprísnejšie opatrenia. Každý ďalší deň voľnosti plní naše nemocnice. Výnimky zo zákazu vychádania sú definované príliš široko. Keď sa pozrieme na západné krajiny ako Nemecko či Holandsko sú na tom číslami lepšie ako my, no opatrenia majú prísnejšie. Dôležitejšie ako zákazy a príkazy vlády je však samotné správanie obyvateľstva. Ak dodržíme opatrenia, ktoré sme prezentovali u pani prezidentky, tak budeme zakrátko vidieť zlepšovanie situácie.“

Marek Krajčí, minister zdravotníctva

„Apelujem na ľudí, aby dodržiavali odporučenie vlády, aby sa počas zákazu vychádzania a sviatkov stretli maximálne dve domácnosti a nedochádzalo k ďalšiemu stretávaniu sa ľudí. Sviatky sú totiž veľmi nebezpečné z hľadiska šírenia vírusu v domácnostiach.“