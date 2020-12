ONLINE: Americkí politici sa dajú verejne zaočkovať

Pre posilnenie dôvery vo vakcíny sa nechá verejne zaočkovať americký viceprezident Mike Pence a chystá sa na to aj budúci prezident Joe Biden.

5:30 Americký viceprezident Mike Pence sa spoločne so svojou manželkou Karen nechá v piatok pred zrakmi verejnosti zaočkovať vakcínou proti COVIDU-19. Jeho kancelária to uviedla v stredu s tým, že cieľom je posilniť dôveru vo vakcíny. Niečo podobné plánuje aj nastupujúci šéf Bieleho domu Joe Biden. Podľa informácií agentúry AP by mohol verejné očkovanie absolvovať už budúci týždeň.

V Spojených štátoch v pondelok začali podávať vakcínu od firiem Pfizer a BioNtech, ktorú o tri dni skôr schválil pre núdzové použitie americký Úrad pre kontrolu liečiv (FDA). Prvými príjemcami boli zdravotníci, v stredu sa podľa amerických médií začalo očkovanie v niektorých domovoch pre seniorov.

„V piatok 18. decembra verejne dostanú vakcínu na COVID-19 viceprezident Mike Pence a druhá dáma Karen Penceová aby propagovali bezpečnosť a účinnosť vakcíny a budovali dôveru u amerického ľudu,“ oznámil úrad viceprezidenta. Pence, ktorému bolo v júni 61 rokov, je šéfom krízového štábu Bieleho domu a na rozdiel od prezidenta Donalda Trumpa ešte podľa všetkého chorobu COVID-19 neprekonal.

Trumpov nástupca v prezidentskej funkcii by mohol vakcínu dostať niekoľko dní po Penceovi, informovala AP s odvolaním sa na dvoch nemenovaných členov Bidenovho tímu. Novozvolenej hlave štátu je 78 rokov a patrí tak do vekovej skupiny, v ktorej je zvýšené riziko ťažkého priebehu COVIDU-19.

Biden už viackrát dal najavo, že sa chce nechať zaočkovať za prítomnosti médií. Na stredajšej tlačovej konferencii povedal, že jeho tím pracuje na konkrétnom pláne. „Nechcem skákať na začiatok radu, ale chcem mať istotu, že americkému ľudu ukážeme, že je bezpečné si ju (vakcínu) vziať,“ citovala ho televízia CNN.