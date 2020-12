Gröhling: Prvé testovania na školách by sa mohli realizovať už v januári

Po vianočných prázdninách 11. januára sa do tried budú môcť vrátiť všetci žiaci z regiónov, ktoré sa nebudú nachádzať v prvom stupni varovania. Vyplýva to z manuálu Návrat do škôl 2021, ktorý na dnešnej tlačovej konferencii predstavil minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislav Gröhling (SaS).