Matovič vyzval Sulíka, aby podal demisiu. Nazval ho idiotom

„Mrzí ma, že máme za idiota ministra hospodárstva, ktorý nie je schopný nakúpiť testy, aby sme si zachránili životy, zdravie a aby sme si ochránili ekonomiku, aby sme dostali deti do škôl a otvorili reštaurácie. Mrzí ma to, prepáčte. Možno som zlý premiér, ale tieto následky nemienim znášať,“ povedal Matovič.

„On sa ani nepokúsil o nákup testov. Jemu sú tie životy ľudí ukradnuté. Ako môže povedať, že načo chceme znižovať krivku, keď znovu narastie?“ Nemôžem sa na to pozerať už. Môže nakúpiť testy, aby zachránil životy ľudí. A on to neurobí. Je mi z neho na vracanie a je mi z toho do plaču," povedal Matovič.

„Strana SaS neprišla do vlády vyplakávať, ale tvrdo pracovať, aby presadila čo najviac zo svojho programu. Slovensko má teraz väčšie problémy, ako riešiť citové rozpoloženie Igora Matoviča.“ reagoval Sulík na sociálnej sieti. Tento odkaz tam bol však len niekoľko minút, potom sa stal nedostupným.

Sulík nepripraví expresnú novelu zákona o verejnom obstarávaní. Matovič povedal, že sa túto správu dozvedel priamo počas rozhlasového vysielania.

Hovorca SaS Ondrej Šprlák pre TASR dodal, že poslanci vládnej strany stoja za svojím predsedom.