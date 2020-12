Vetrák: Úrad na ochranu verejného záujmu by mal vzniknúť do konca roka 2022

Prešetrovanie prípadov konfliktu záujmov verejných funkcionárov, preverovanie ich majetkových priznaní, ako aj kontrola integrity a etiky, sú oblasti, ktorými by sa mal zaoberať Úrad na ochranu verejného záujmu. Zriadiť by sa mal do konca roka 2022. Na štvrtkovej tlačovej konferencii o tom informoval predseda Ústavnoprávneho výboru Národnej rady (NR) SR Milan Vetrák (OĽANO).