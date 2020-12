Vo veku 77-rokov zomrel psychológ Dušan Fabián. Oznámila to jeho dcéra na sociálnej sieti.

V rozhovore z októbra minulého roka Fabián pre Pravdu uviedol, že zo sveta zmizla rovnováha a vnímanie času sa zmenilo tak, že to človeka ničí. Aj to sú dôvody, prečo sa ľudia radi vracajú do minulosti. Podľa psychológa tam hľadajú pohodu, ktorú kedysi cítili. (Viac v článku: Psychológ Fabián: V spomienkach hľadáme istotu)