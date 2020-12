Koaličný lockdown: Kollárov biznis prebil zdravie a rozum

Zatiaľ čo hnutie OĽaNO v prieskumoch raketovo padá, liberáli raketovo stúpajú. Aj to môže byť dôvod na stupňovanie odporu premiéra Igora Matoviča (OĽaNO) voči ministrovi a koaličnému partnerovi Richardovi Sulíkovi (SaS).

Kam môže nenávisť súperov dohnať samotnú koalíciu? „Odchod liberálov by koaličnú väčšinu neohrozil, ale Matovič to neurobí,“ povedal v podcaste Počúvajte pravdu komentátor Marián Repa.

Pripustil, že v hre môže byť aj odchod premiéra, ktorý si podľa neho uvedomuje, že situáciu nezvláda. Demisiu Sulíka komentátor vylúčil, nakoľko pozícia liberálov je podľa neho vo vláde výnimočná.

„V krajine je chaos, ale SaS presadzuje to, čo sa neodvážila ani za čias Radičovej,“ poznamenal Repa v podcaste. Vypočujte si názor komentátora denníka Pravda aj na opozičný Smer a Hlas v súvislosti s obvinením exministra Petra Žigu (Hlas). Hovorili sme aj o návšteve prezidentky Zuzany Čaputovej vo Vatikáne, ktorá sa v adventnom čase stretla s pápežom Františkom. „Bol to výnimočný úspech našej diplomacie a aj prezidentky. Mnohí si to na Slovensku neuvedomili, a riešili jej šaty,“ upozornil Repa v podcaste Počúvajte pravdu.