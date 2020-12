Korona zdecimovala vládu. Naďove testy: Ag negatívny, PCR pozitívny

Najskôr potvrdili koronavírus u premiéra Igora Matoviča. Členovia vlády preto postupne jeden za druhým ohlasovali, že odchádzajú do karantény. Pred niekoľkými dňami mal pozitívny test na koronavírus minister pôdohospodárstva Ján Mičovský. V preventívnej karanténe je už niekoľko dní aj minister životného prostredia Ján Budaj, pretože jeho vodič mal pozitívny test. Budaja majú otestovať v sobotu.

Naďa otestovali v piatok ráno antigénovým testom, ktorý bol negatívny. Potom ho v ten istý deň pretestovali PCR testom, ten mal pozitívny. Podľa svojho statusu má aj príznaky – teplotu, bolesti. Čuch a chuť má, dodal.

Igor Matovič a Jaroslav Naď boli najväčšími zástancami plošného antigénového testovania, keď na výhrady časti vedcov voči takémuto testovaniu celej krajiny argumentovali príbalovými letákmi výrobcu. Nakoniec ale aj vládni predstavitelia upozorňovali, že keď niekto bude mať negatívny výsledok pri Ag teste, má byť opatrný, lebo môže byť v skutočnosti pozitívny.

Matematik Richard Kollár, ktorý sa zaoberá analýzou šírenia vírusu túto situáciu komentoval na sociálnej sieti.

„Lepší príklad, prečo plošné testovanie antigénovými testami nedokáže zastaviť šírenie vírusu a potrebujeme momentálne skutočne tvrdý lockdown (osobný alebo vynútený opatreniami), inak teda bude zle, sa asi vymyslieť ani nedá. Jaroslav Naď, kapitán vylodenia v Normandii, ktorý mi takmer osobne pred nedávnom na tlačovke vysvetľoval, ako je tento test skoro 100%-ný, ako neviem čítať príbalový leták, a ako tento test zachytáva všetkých infekčných, tak práve on mal negatívny antigénový test dnes ráno o 6:00,“ uviedol Kollár.

Po Naďovi ohlásila pozitívny test aj Veronika Remišová. Okrem toho, že sa mohla stretnúť s nakazenými kolegami na vláde, absolvovala stretnutie koaličných lídrov v zostave Kollár, Matovič, Remišová. Ministra hospodárstva Richarda Sulíka na stretnutie nepozvali, problémy zatiaľ nehlásil

Premiér Matovič v karanténe medzitým informoval na sociálnej sieti, že Rakúšania plánuju dobrovoľno povinné testovanie ako na Slovensku. Kto sa neotestuje, bude musieť zostať doma. Premiér cíti zadosťučinenie. Okrem iného napísal:

"Gratulujem Sebastianovi Kurzovi k odvážnemu rozhodnutiu… áno, presne toto je bezpečná cesta k normálu… presne taká, akú schválil na môj návrh jednohlasne náš Ústredný krízový štáb = plošné testovanie s 8 miliónmi vykonaných testov počas prvých troch decembrových víkendov… t.j. zajtra by bolo posledné kolo v najviac postihnutých obciach a mestách… a následne úplne normálne Vianoce, deti po Troch kráľoch bez testov do škôl, otvorené reštiky či fitká. My sme sa však vybrali inou cestou. Cestou hecovania nenávisti voči mne, opatreniam a priam hysterického boja voči povinnému plošnému testovaniu, t.j. lockdownu len pre tých, čo na teste neboli… a cestou trestuhodného odsabotovania nákupu potrebných testov priamo ministrom vlády.

Výsledok tohto populizmu a fanatického “úsilia” si začneme od zajtra užívať všetci spolu. Aj vinní aj nevinní. Týždne lockdownu, pokazené sviatky, mimoriadne ekonomické škody, do krajnosti vyčerpaní zdravotníci … a najmä tisícky úplne zbytočných úmrtí úplne nevinných ľudí – tých najslabších v tejto chvíli – starých a chorých.

Od plošného testovania na prelome októbra a novembra vláda neurobila zásadnejšie opatrenia proti koronavírusu. Premiér Matovič trval na plošnom testovaní, odborníci z pandemickej komisie mu celoplošné testovanie neodporúčali, ale radili zamerať sa na najviac postihnuté regióny. Argumentovali aj veľkým náporom na zdravotníkov, ktorí by museli testovanie zabezpečovať. Patová situácia vyústila do neustáleho rastu počtu nakazených a nutnosti urobiť radikálne kroky. Vláda síce prijala zákaz vychádzania, ale ten má mnohé výnimky, ktoré nemusia stačiť na stlačenie rastu nákazy. Poprední slovenskí vedci sa obrátili na verejnosť, aby ľudia prejavili individuálnu zodpovednosť a chránili sa. Premiér Matovič prudký rast nakazených pripisuje ministrovi hospodárstva Sulíkovi, ktorý podľa neho nezabezpečil testy a prezidentke Zuzany Čaputovej, že žiadala v prípade celoštátneho plošného testovania, aby bolo dobrovoľné.