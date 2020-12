ONLINE: Platí zákaz vychádzania, polícia ho bude kontrolovať

Vývoj pozitívnych prípadov Ako pribúdali pozitívne testovaní na Slovensku pozitívnych za deň celkový počet pozitívnych 14 dní

30 dní

90 dní

všetko zdroj: NCZI Všetky grafy, štatistiky a čísla o koronavíruse Všetky grafy

7:30 Polícia sprísni kontroly dodržiavania protiepidemických opatrení počas Vianoc. Zameria sa na rešpektovanie platného zákazu vychádzania, nosenie rúšok, dodržiavanie karantény. Náhodné kontroly budú aj na hlavných cestných ťahoch. Hliadky budú kontrolovať i železničné stanice a miesta s vyššou koncentráciou ľudí. Rozhodol o tom zastupujúci policajný prezident Peter Kovařík. Informovala o tom hovorkyňa policajného prezídia Denisa Bárdyová. Polícia pripomína, že platí núdzový stav a upozorňuje na sankcie.

„Policajti budú aj naďalej kontrolovať dodržiavanie aktuálnych epidemiologických opatrení a vydaných vyhlášok hlavného hygienika Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR, čiže povinnosť nosenia rúšok v interiéri a exteriéri, dodržiavanie karanténnych opatrení, obmedzené fungovanie prevádzok a podobne. Tiež dodržiavanie opatrení uznesenia vlády SR k zákazu vychádzania v súvislosti so slobodou pohybu a pobytu na území SR,“ uviedla hovorkyňa. Zdôraznila, že opatrenia sú prijaté proti šíreniu pandémie, na ktorú denne umierajú ľudia.

Doplnila, že poriadkoví a železniční policajti budú hliadkovať a kontrolovať aj okolie miest so zvýšenou koncentráciou osôb. Napríklad železničné stanice, nástupištia, potraviny, drogérie, zásielkovne, odberné miesta a podobne. Policajti budú úzko spolupracovať aj s regionálnymi úradmi verejného zdravotníctva a poskytnú im súčinnosť pri kontrole dodržiavania opatrení.

Bárdyová poukázala na dôležitosť komunikácie políciou. Deklarovala ústretovosť hliadok pri hodnovernom preukázaní účelu cesty. Na uľahčenie presunu a urýchlenie kontroly odporúča mať pri sebe napríklad pracovnú zmluvu, potvrdenie od zamestnávateľa, súdne rozhodnutie o starostlivosti o dieťa, doklad z nákupu a podobne. Doplnila, že to nie je povinnosť, ale môže to uľahčiť kontrolu. Sankcie môžu byť na mieste v blokovom konaní do 1000 eur, v správnom konaní do 1659 eur.