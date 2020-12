Matovič: Jaro a Veronika chceli vakcínu medzi prvými, hnusoba im skrížila plány

Prví ľudia na Slovensku budú zaočkovaní vakcínou Pfizer/BioNTech pravdepodobne 27. decembra. Európska únia považuje tento dátum za symbolický pre štart očkovania vo všetkých krajinách európskej dvadsaťsedmičky.

Premiér Igor Matovič na sociálnej sieti uviedol, že najhorlivejší ministri, ktorí chceli ostatným ísť príkladom, boli Veronika Remišová a Jaroslav Naď. Obidvaja sú však pozitívne testovaní na koronavírus. Ľudí, ktorí prekonali infekciu koronavírusom, očkovať nebudú. Premiér dodal, že „hnusoba, falošnica“ si jeho dala ako bonus. Slovensko by malo mať postupne k dispozícii 17 miliónov vakcín a plán je zaočkovať 3,5 milióna ľudí. Očkovanie má byť dobrovoľné.

„Keď sme sa v pondelok na vláde rozprávali o očkovacom pláne, dvaja ľudia vytŕčali z davu – Jaro Naď a Veronika. Najodhodlanejšie zareagovali na výzvu Mareka Krajčiho, že by sme mali byť osobným príkladom a mali by sme sa dať verejne po Vianociach ako prví zaočkovať, aby sme pochybujúcim ukázali, že sa naozaj nemajú čoho báť. …keď to tá hnusoba na vlastné oči počula a videla, tak sa rovno na mieste rozhodla nám skrížiť plány… a votrela sa im do priazne a nosných dierok… a mňa si k tomu dala ako bonus,“ napísal Matovič.

„No, vidíte … od začiatku hovorím, že je to rafinovaná hnusoba a nakoniec prelstí aj mňa … a v poslednej možnej chvíli, keďže deň, keď mi karanténa skončí, bude zrejme prvý šťastlivec zaočkovaný,). Držte sa a nedajte sa zlákať nikým a ničím, tá hnusoba je falošnejšia ako úsmev prostitútky,“ dodal Matovič.