Šipoš: Z ministrov za OĽANO by sa dal nájsť človek schopný byť premiérom

Spomedzi ministrov za OĽANO by sa pri prípadnej rekonštrukcii vlády dal nájsť človek schopný zastávať funkciu premiéra, špekulovať o tom je však predčasné. V rozhovore pre TASR to skonštatoval predseda poslaneckého klubu OĽANO Michal Šipoš. Zdôraznil, že predseda vlády Igor Matovič (OĽANO) má podporu klubu hnutia.

Premiér by mohol podľa Šipoša na niektoré veci reagovať inak, ale dodal, že s provokovaním nezačína on, len reaguje na útoky. Komunikáciu medzi koaličnými lídrami označil Šipoš za najväčšie zlyhanie tejto vlády.

„Ak by k tomu malo niekedy dôjsť, prvé úvahy by sme riešili na našom predsedníctve, následne na našom poslaneckom klube,“ reagoval Šipoš pre TASR na to, či prichádza do úvahy rekonštrukcia vlády či výmena na poste premiéra. „Máme siedmich ministrov. Z nich by sa určite dalo vybrať človeka, ktorý by dokázal zastávať pozíciu premiéra. V momentálnej situácii by som však nešiel do nejakých špekulácií,“ doplnil. „Zatiaľ to takto nevidím,“ odpovedal na otázku, či nehrozí, že by premiér cez vianočné sviatky podal demisiu.

Koaliční lídri, ale aj najvyšší ústavní činitelia by si mali podľa Šipoša vysvetľovať veci za zatvorenými dverami a nezaťažovať verejnosť spormi. Verejná výzva prezidentky Zuzany Čaputovej, aby premiér odovzdal manažovanie koronakrízy niekomu inému, nebola podľa neho férová. Aj v tomto prípade bola Matovičova komunikácia len reakciou na prezidentku, myslí si Šipoš.

Šipoš: Všetci od začiatku vedia, aký je Matovič

„Robí to najlepšie, ako vie, so všetkými chybami. Nevnímam to tak, že by sa zrazu zmenil a je niekým iným. Všetci od začiatku vedia, aký je Igor Matovič. Podľa mňa je úprimný,“ uviedol Šipoš s tým, že hoci nie je premiérovo vystupovanie „uhladené“, nie je ani falošný.

Šipoš dodal, že premiér má plnú podporu klubu OĽANO. „Samozrejme, že keď sedíme spolu na klube, určite mu poslanci povedia, čo sa im nepáči, čo by mohol urobiť lepšie. Debata je úplne otvorená,“ skonštatoval. Od poslancov však neregistruje výzvy, že by mal Matovič odstúpiť. „Nie, nezachytil som nič také,“ reagoval.

V uplynulom týždni sa vyostrili spory medzi Matovičom a lídrom SaS a ministrom hospodárstva Richardom Sulíkom. Matovič ho vyzval, aby podal demisiu ešte do Vianoc. Reagoval na to, že Sulíkov rezort nepripraví expresnú novelu zákona o verejnom obstarávaní, ktorá mala umožniť okamžitý nákup antigénových testov. Sulík reagoval, že premiérove výroky neberie osobne, pretože Matovič je v zložitej situácii. Europoslankyňa za SaS Lucia Ďuriš Nicholsonová skonštatovala, že odstúpiť by mal premiér, a nie Sulík.