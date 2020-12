Súboj Sulík - Matovič: Padne koalícia na premiérových slzách?

Pokoj zbraní vo vládnej koalícii dlho nevydržal. Nie je to tak dávno, čo šéfovia strán OĽaNO, SaS, Za ľudí a Sme rodina deklarovali, že sa dohodli na neútočení. Počas týždňa premiér Igor Matovič (OĽaNO) označil svojho vicepremiéra Richarda Sulíka (SaS) za idiota a odporučil mu, aby do Vianoc podal demisiu.

Vzťah medzi týmito dvoma mužmi nie je ideálny už od vzniku koalície. Matovič svojho koaličného partnera často označoval hanlivo, priamo Sulíkovi vyčítal nesociálne cítenie. Nie tak dávno ho posielal "kopať hroby“ obetiam pandémie. V novembri vláda poverila Sulíka ako ministra hospodárstva obstaraním antigénových testov. Neskôr mu termín dodania predĺžili. Matovič svojmu vicepremiérovi často vyčítal, že neobstaral testy, ktoré sa mali použiť na celoplošné testovanie pred Vianocami.

Sulík však vysvetľoval, že "meniť expresne rýchlo z večera do rána legislatívu na požiadanie kohokoľvek nie je možné“. Legislatívny proces má svoje pravidlá upravené na národnej úrovni a v prípade pravidiel verejného obstarávania aj v európskej smernici o verejnom obstarávaní, ktorá je nadradená našim zákonom. „Porušenie týchto pravidiel je v právnom štáte neprípustné. Rezort hospodárstva preto nepripraví expresnú novelu zákona o verejnom obstarávaní, ako žiada premiér Igor Matovič,“ zdôraznil Sulík.

Tak aj v stredu večer, keď ho verejne poveril pripraviť do štvrtka novelizáciu legislatívy, aby sa mohli testy obstarať čo najskôr. Sulík však nič nepripravil, a tak o ňom Matovič v živom vysielaní súkromného Rádia Expres povedal, že je idiot a mal by podať demisiu, najneskôr do Vianoc.

Na to Sulík zareagoval statusom na sociálnej sieti: "Strana SaS neprišla do vlády vyplakávať, ale tvrdo pracovať, aby presadila čo najviac zo svojho programu. Slovensko má teraz väčšie problémy, ako riešiť citové rozpoloženie Igora Matoviča.“

Tieto slová však neboli verejne prístupné dlho. Zakrátko Sulík status stiahol a nahradil ho novým, oveľa miernejším vyhlásením: "Post predsedu vlády je extrémne náročný aj bez výnimočne kritickej situácie, akú máme v posledných týždňoch. Neberiem osobne výroky Igora Matoviča, pretože rozumiem extrémne zložitej situácii a unikátnej zodpovednosti, ktorej čelí. Strana Sloboda a Solidarita si zodpovedne plní všetky úlohy, ktoré jej kompetenčne prináležia a robí všetko pre to, aby zo svojho programu presadila čo najviac pre občanov. Je mi ľúto, že práve v tomto období strácame drahocenný čas, keď rozhodujú činy a nie slzy.“

Za Sulíka sa postavili všetci parlamentní poslanci za SaS.