ONLINE: Britov odstrihli pre vírus od EÚ, čaká sa chaos

6:53 Európska agentúra pre lieky (EMA) by v pondelok mala vydať podmienečné povolenie pre vakcínu proti ochoreniu Covid-19 od firiem Pfizer a BioNTech. Agentúra o vakcíne rozhoduje v čase, keď Európu znepokojuje nová, údajne výrazne nákazlivejšia mutácia koronavírusu SARS-CoV-2, ktorá sa šíri na juhu Anglicka.

Experti vrátane tých zo Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) zatiaľ nemajú dôkazy, že by zmutovaný vírus vyvolával ťažšie prípady Covidu-19 alebo že by u neho neúčinkovali už vyvinuté vakcíny. Očkovacie látky od spoločností Pfizer a BioNTech, o ktorej rozhoduje EMA, schválilo v posledných týždňoch pre mimoriadne použitie niekoľko krajín. Najskôr sa začalo očkovať v Británii, neskôr v Spojených štátoch a Kanade.

V krajinách Európskej únie očkovanie začne 27. decembra. EMA v zrýchlenom konaní posudzuje tiež vakcínu americkej firmy Moderna, posudok k nej by mala vydať 6. januára. V USA by očkovanie touto vakcínou malo začať už dnes. (čtk)

6:00 Pre novú mutáciu koronavírusu uzavrelo od pondelkovej polnoci zatiaľ na 48 hodín Francúzsko svoje hranice pre osobnú aj nákladnú dopravu z Británie. V reakcii na zákaz francúzskej vlády sa od polnoci uzavrel aj britský prístav Dover pre cesty z Británie. Pred polnocou sa zavrel na britskej strane aj terminál Eurotunelu vo Folkstone pre osobnú a nákladnú dopravu do Calais.

Železničná spoločnosť Eurostar oznámila, že v pondelok a v utorok nepôjdu jej vlaky z Londýna do Paríža, Bruselu, Lille a Amsterdame, ale ani vlaky opačným smerom s výnimkou spojov z Paríža.

Podľa denníka The Guardian opatrenia spôsobia chaos okrem iného v prístavných mestách Dover a Portsmouth. Nahromadia sa tam zrejme tisíce kamiónov, aj preto, že opatrenie bolo vyhlásené len niekoľko hodín pred začiatkom platnosti. Podľa BBC v tejto dobe cestuje medzi Doverom a Calais približne 10 000 nákladných áut denne.

„Už teraz sa tvorili v posledných dňoch rady na hraniciach pre viaznutie rozhovorov o dohode s EÚ a pre zvýšenú prepravu pred Vianocami,“ citoval denník The Guardian Roda McKenzieho z asociácie cestnej nákladnej dopravy. „Uzavretie hraníc ovplyvní aj dodávky tovaru rýchlej spotreby, ako je čerstvá aj mrazená zelenina a zásobovanie na vianočné sviatky,“ dodal.

Obavy z chaosu na hraniciach má aj britský minister dopravy Grant Shapps, ktorý v nedeľu vyzval verejnosť a dopravcov, aby nejazdili do prístavov v grófstve Kent, vrátane Doveru. Správa prístavu Dover potom oznámila, že do odvolania uzatvára terminál pre cesty do Francúzska. Očakáva, že uzávera bude trvať 48 hodín, rovnako ako francúzska.

Podľa šéfa britskej Federácie pre potraviny a nápoje (FDF) Iana Wrighta ovplyvní terajšia uzávera vianočné zásobovanie v Británii i vo Francúzsku. „Dopravcovia nebudú cestovať ani z Francúzska do Británie, keď im hrozí, že tu potom uviaznu,“ varoval Wright. „Vláda musí veľmi rýchlo presvedčiť francúzsku vládu, aby zo svojho zákazu vyňala kamióny,“ dodal.

Situáciu týkajúcu sa medzinárodnej prepravy má v pondelok prerokovať krízový štáb COBRA pod vedením britského premiéra Borisa Johnsona. Pre novú mutáciu koronavírusu má tiež EÚ rokovať o koordinovanej reakcii po tom, Keď mnohé európske krajiny kvôli novej mutácii koronavírusu v nedeľu oznámili obmedzenie leteckého spojenia s Britániou.

Pre zákaz ciest z Británie do Francúzska a do Belgicka v nedeľu oznámila spoločnosť Eurostar, že v pondelok a utorok nepôjdu jej vlaky z Londýna do Paríža, Bruselu, Lille a Amsterdame ani z Bruselu, Lille a Amsterdamu do Londýna. „Potvrdzujeme, že pôjdu len naše vlaky z Paríža do Londýna,“ uviedla spoločnosť Eurostar s tým, že očakáva plné obnovenie dopravy do a z Británie 23. decembra.

Dopravu na britsko-francúzskych hraniciach v posledných týždňoch ovplyvňujú aj vlečúce sa rokovania Británie s EÚ o dohode o vzájomných vzťahoch po 31. decembri, keď vyprší prechodné obdobie po tohtoročnom odchode Británie z únie. Od januára sa tak už Británia nebude riadiť právom únie a jej obchodné a ďalšie vzťahy s EÚ sa zmenia. Ak nebude dohoda schválená, očakávajú sa citeľnejšie dopady pre obe strany.

Škótska premiérka Nicola Sturgeonová v nedeľu vyzvala vládu, aby vyjednala predĺženie prechodného obdobia s EÚ, a to aj vzhľadom na novú mutáciu koronavírusu.