Čas uplynul, nemocnice už takmer nevládzu

„Ak by bol súčasný lockdown tvrdý a efektívny, ak by bolo vychádzanie povolené len s negatívnym testom, tak dôjde za tri týždne k zastaveniu rastu hospitalizovaných pacientov s ochorením COVID-19. Nie k ich znižovaniu," povedal pre Pravdu lekár Peter Sabaka, ktorý pracuje na infektologickej klinike Univerzitnej nemocnice v Bratislave.

Podľa neho sa nemocnice musia pripraviť, že budú mať obsadených viac ako 75 percent lôžkovej kapacity. Pandemická komisia ráta, že na prelome rokov bude obsadených tritisíc z 4 259 repro­filizovaných lôžok vo všetkých nemocniciach na Slovensku. Vtedy nám bude podľa Petra Stachuru, štátneho tajomníka ministerstva zdravotníctva, denne pribúdať desaťtisíc novoinfikovaných.

Vysoká úmrtnosť

Najviac pacientov s koronavírusom zomrie priamo v nemocnici. Z doterajších 1 873 úmrtí je to až 95 percent. Aktuálne to je podľa ministra zdravotníctva Mareka Krajčího (OĽaNO) každý piaty človek. Ivan Bošňák, spoluzakladateľ projektu Dáta bez pátosu, to argumentuje tým, že nemocnice prijímajú len vážne stavy a obáva sa, že po sviatkoch budú tieto ešte vyššie. „Je to otázka dní, keď si bude lekár musieť vybrať, o ktorého pacienta sa postará,“ spresnila primárka infektológie, ktorá nechcela byť menovaná. Jej oddelenie je aktuálne naplnené na 80 percent.

V domácom prostredí zomrelo dosiaľ 25 ľudí, v domovoch sociálnych služieb 50, priamo v sanitke traja pacienti.

Len za posledných sedem dní do štatistík Národného centra zdravotníckych informácií pribudlo 318 úmrtí na COVID-19 , čo je zatiaľ najhorší týždeň od začiatku pandémie. Ich celkový počet sa vyšplhal na 1 440. Denné prírastky sa však do štatistík dostávajú s oneskorením a preto rekord v úmrtiach sme mohli dosiahnuť aj dva týždne dozadu. Príčinou sú dlhé procesy ako aj vyťaženosť pitevní. „Keď som sa naposledy pýtal kompetentných, tak len samotná pitva trvala sedem až desať dní," vysvetľuje Peter Visolajský, šéf Lekárskeho odborového združenia a dodáva, že štatistiky ešte skreslia aj blížiace sa sviatky. „Nápor na nemocnice, ktorý príde v najbližších dňoch, je daný, ten už nezmeníme. Ďalšie dni sú na nás," uzavrel.

Všade majú plno

V nemocniciach je k dnešnému dňu 2 412 hospita­lizovaných pacientov na koronavírus a obsadené sú na 60 percent. Jediné, čo teraz dokáže nemocniciam pomôcť, je lockdown a zákaz vychádzania. K tejto myšlienke sa hlási aj Asociácia nemocníc Slovenska, ktorá sa obáva kolapsu zdravotníckych zariadení a odporúča vláde, aby počúvala rady odborníkov.

Preplnenosť COVID-19 oddelení už viac nie je len výsadou nemocníc na severe Slovenska. Epidemiologicky najhoršie sú na tom regióny Trenčín, Žilina, Poprad, ale problémy majú aj nemocnice v Košiciach a v Bratislave.

„Situácia je veľmi vážna. V našej nemocnici máme hospitalizovaných vyše dvesto pacientov s ochorením COVID-19, čo je vôbec najvyššie číslo od začiatku pandémie," povedala hovorkyňa bratislavskej univerzitnej nemocnice Eva Kliská a podľa jej slov pacienti pribúdajú každým dňom a vzhľadom na zhoršujúcu sa epidemiologickú situáciu očakávajú počas ďalších dní nárast pacientov. V celom Bratislavskom kraji je pritom v nemocniciach miesto len pre 80 pacientov. Následne budú COVID-19 oddelenia plné.

Vážnosť situácie zapríčiňuje predovšetkým narastajúci počet pacientov, ktorých stav je natoľko vážny, že si vyžadujú hospitalizáciu, no svoju rolu zohrávajú aj obmedzené personálne kapacity. „Bez pomoci nebudeme vedieť zabezpečiť starostlivosť o týchto pacientov," skonštatovala Kliská, pričom sú aktuálne v kontakte aj s inými nemocnicami v kraji a dohodli si spoluprácu s nemocnicou v Malackách.

Pohlcujú biele oddelenia

Nemocnice, aj keď sa starajú o COVID-19 pacientov, majú aj tak naďalej biele zóny, v ktorých poskytujú zdravotnú starostlivosť bežným pacientom. Zdravotnícke zariadenia majú mať 20 percent kapacít alokovaných pre COVID-19 pacientov no v košickej Univerzitnej nemocnici Louisa Pasteura prestáva toto rozdelenie fungovať a červená zóna sa rozširuje naprieč budovami.

Obsadenosť vyčlenených lôžok pre pacientov s ochorením COVID-19 prekročila v tejto nemocnici 70 percent. „Budeme reprofilizovať ďalšie lôžkové oddelenia, zlučovať ‚nekovidové‘ oddelenia, uzatvárať niektoré lôžkové oddelenia,“ spresnil výkonný riaditeľ košickej nemocnice Peter Kizek. Momentálnu situáciu vníma ako veľmi závažnú a nepredpokladá jej priaznivý vývoj. Celkovo počítajú s poskytnutím približne 30 percent zo všetkého zdravotníckeho personálu každého oddelenia do COVID zón. V prípade zlúčenia alebo uzatvorenia oddelenia to môže byť dokonca až 80 percent zdravotníckych zamestnancov. Podľa Ladislavy Šustekovej, hovorkyne Univerzitnej nemocnici Louisa Pasteura Košice, sa zhoršujúca situácia dotkne ambulantnej a odkladnej zdravotnej starostlivosti.