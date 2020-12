Voľby by v decembri vyhral Hlas, nasleduje SaS a OĽANO

Voľby do Národnej rady (NR) SR by v decembri vyhrala strana Hlas - sociálna demokracia so ziskom 22,8 percenta hlasov. V prieskume preferencií volebných strán nasleduje strana SaS (16,2 percenta) a hnutie OĽANO (14,2 percenta). Vyplýva to z prieskumu agentúry AKO, ktorý organizovala od 17. do 19. decembra na vzorke 1000 respondentov.

Na štvrtom mieste skončila strana Smer, volilo by ju deväť percent opýtaných. Hneď za ňou sa umiestnilo Progresívne Slovensko so 6,5 percenta. Nasledujú ĽSNS a Sme rodina s 5,7 percenta, KDH a Za ľudí so 4,7 percenta, Vlasť (2,5 percenta), SNS (1,6 percenta), Dobrá voľba (1,4 percenta), SMK-MKP a MKO-MKS (1,3 percenta). Ostatné strany alebo hnutia by nezískali ani podporu jedného percenta oslovených.

Hlas-SD by v parlamente získal 43 kresiel, SaS 30, OĽANO 26 a Smer 17. Progresívne Slovensko by malo v Národnej rade SR 12, ĽSNS a Sme rodina 11 mandátov.

Na voľbách by sa zúčastnilo 63,7 percenta respondentov, 17,6 percenta opýtaných deklarovalo, že by nešlo voliť, 17,3 percenta ľudí nevedelo, koho by teraz volilo, a 1,6 percenta oslovených odmietlo prezradiť, koho by volilo.

Agentúra AKO realizovala prieskum volebných preferencií formou telefonického dopytovania. Respondentom položila otázku: „Skúste si predstaviť, že by sa najbližší víkend konali voľby do NR SR. Išli by ste voliť? A ktorej politickej strane alebo hnutiu by ste dali váš hlas? Prečítam vám v náhodnom poradí ich zoznam.“