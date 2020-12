Jedlička v byte: Čo treba urobiť, aby vydržala svieža

Každé Vianoce sú iné a neopakovateľné. Krásu a čaro im samozrejme pridáva aj vianočný stromček. Niekto si už zvykol na umelý, no stále je nemálo nadšencov pre jedličku, smrek či borovicu z lesa. Podľa odborníka by sme sa o živé stromčeky mali starať tak ako o živé rastliny. Dôležitá je najmä voda, ktorú stromček potrebuje aj v byte. „Ideálny je stojan so zabudovaným zásobníkom na vodu,“ radí Marián Dráb zo záhradkárstva v Bernolákove. Pre TV Pravda hovorí aj o starostlivosti o vianočný stromček, ktorý sme si kúpili zasadený v kvetináči.