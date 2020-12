ONLINE: Izrael opäť zavrie krajinu, USA chcú mať v lete kolektívnu imunitu

Spojené štáty chcú do leta zaočkovať proti koronavírusu 200 miliónov ľudí. V Izraeli začne v nedeľu platiť ďalšia uzávera krajiny.

Vývoj počtu vyliečených V grafe je znázornený počet vyliečených za deň a celkový počet vyliečení za deň celkový počet vyliečených 14 dní

30 dní

90 dní

všetko zdroj: NCZI Všetky grafy, štatistiky a čísla o koronavíruse Všetky grafy

6:55 Izraelská vláda oznámila, že v nedeľu popoludní začne v krajine platiť tretia plošná uzávera, ktorá má zamedziť nárastu prípadov COVIDU-19. Opatrenie bude trvať najmenej dva týždne a ak v tomto období výrazne neklesne počet úmrtí, bude predĺžené o ďalších 14 dní, informuje denník The Times of Israel.

Nové opatrenia znemožnia obyvateľom Izraela navštevovať domácnosti iných ľudí okrem členov najužšej rodiny a vzdialiť sa od domova na viac ako kilometer. Výnimku budú tvoriť napríklad cesty na očkovanie. Obmedzenia predpokladajú aj uzavretie obchodov alebo zníženie kapacity verejnej dopravy na 50 percent. Reštaurácie budú môcť doručovať jedlo a pitie domov, bude ale platiť zákaz predaja so sebou. Plánovaná uzávera sa podobá tej, ktorá v krajine začala platiť v septembri. Na rozdiel od jesenných opatrení ale teraz bude s určitými obmedzeniami fungovať vzdelávací systém.

Izraelská vláda o tom rozhodla v situácii, keď denne v krajine pribúda vyše 3000 nových prípadov nákazy a objavujú sa obavy z novej potenciálne nákazlivejšej varianty vírusu, o ktorej sa začalo hovoriť pôvodne v súvislosti s južným Anglickom. V Izraeli, ktorý má necelých deväť miliónov obyvateľov, sa od jari nakazilo vyše 385 000 ľudí a 3 150 ich v súvislosti s COVIDOM-19 zomrelo. V stredu úrady informovali o 3 805 pozitívnych prípadoch za predchádzajúci deň.

Cez víkend Izrael začal hromadné očkovanie vakcínou, ktorú vyvinula americká spoločnosť Pfizer v spolupráci s nemeckou firmou BioNTech. Podľa informácií denníka si vakcínu v krajine nechalo aplikovať už 140 000 osôb.

6:30 Viac ako jeden milión ľudí už v Spojených štátoch dostalo prvú dávku vakcíny proti ochoreniu COVID-19, oznámil v stredu riaditeľ Centra pre kontrolu a prevenciu chorôb (CDC) Robert Redfield. Informovala o tom vo štvrtok agentúra AFP. Expert na infekčné choroby Anthony Fauci v stredu povedal, že ak distribúcia vakcín bude pokračovať bez prerušení, Spojené štáty by v lete 2021 mohli dosiahnuť kolektívnu imunitu.

USA podľa Redfieldových slov dosiahli v stredu významný míľnik a viac ako milión ľudí dostalo prvú dávku vakcíny vyvinutej nemeckou spoločnosťou BioNTech a americkým koncernom Pfizer. Očkovanie ňou sa v krajine začalo v pondelok 14. decembra. Americký Úrad pre kontrolu potravín a liečiv (FDA) niekoľko dní predtým túto vakcínu schválil pre núdzové použitie.

Moncef Slaoui z vládneho programu Operation Warp Speed (OWS) povedal, že Spojené štáty by do konca prvého štvrťroka budúceho roka chceli zaočkovať 100 miliónov ľudí. Ďalších 100 miliónov by malo vakcínu dostať v druhom štvrťroku. Operation Warp Speed (OWS) je program, ktorý má za cieľ zrýchliť vývoj, výrobu a distribúciu vakcín proti ochoreniu COVID-19, uvádza na svojej webovej stránke americké ministerstvo zdravotníctva. Na OWS spolupracujú vládne úrady, experti a spoločnosti z oblasti zdravotníctva.