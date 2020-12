Prvých Slovákov zaočkujú cez víkend, prvý bude zrejme lekár

No podľa infektológa profesora Pavla Jarčušku sa môže začať očkovať už večer 26. decembra v jednej zo štyroch fakultných nemocníc. Pripravené sú už vakcinačné centrá v Nitre, Bratislave, Banskej Bystrici či Košiciach. „Prví by sa mali očkovať zdravotníci. Mal by to byť človek, ktorý je významný pozíciou a je ohrozený,“ vysvetľuje Jarčuška. Je si istý účinnosťou vakcíny. „Účinnosť prvých dvoch mRNA vakcín je viac ako 90 percent,“ spresnil infektológ, čo je podľa neho vynikajúce číslo, ktoré nedosahuje ani vakcinácia proti chrípke.

Podľa predsedníčky Európskej komisie Ursuly von der Leyenovej by sa malo začať vo všetkých krajinách Európskej únie s očkovaním v jeden deň: 27. decembra. Prvé očkovanie vakcínou konzorcia Pfizer-BioNTech by malo trvať tri dni, do 29. decembra.

Štátna tajomníčka rezortu zdravotníctva Jana Ježíková upozorňuje, že na Slovensku by sa mohol prvý človek vakcinovať už v sobotu 26. decembra. Prísť by malo podľa jej slov 10-tisíc kusov vakcíny, v prvej vlne by sa teda mohlo zaočkovať päťtisíc ľudí. Podmienkou pre tento typ vakcíny sú aj hlboko mraziace boxy, ktoré dokážu udržať teplotu na –70 stupňoch, a tie zďaleka nie sú všade.

„Vakcinačnými centrami budú nemocnice,“ spresnila štátna tajomníčka. Fungovať by malo zatiaľ 15 centier pri nemocniciach, neskôr by sa mal ich počet zvýšiť na 25 a potom až na 79. Vo vakcinačných centrách sa budú očkovať zdravotníci, zamestnanci sociálnych zariadení, obyvatelia nad 18 rokov. Prostredníctvom mobilných tímov sa bude očkovať v domovoch sociálnych služieb či imobilní pacienti. Dialyzovaní pacienti dostanú vakcínu priamo v hemodialyzačných centrách.

Slovensko má zatiaľ zabezpečených 17 miliónov vakcín a každý občan dostane podľa Ježíkovej preukaz, v ktorom bude uvedené, akou vakcínou bol očkovaný. „Bude to európsky preukaz, no zatiaľ nie je jasné, aké výhody vďaka nemu bude očkovaný mať,“ dodala, pričom je možné že leteckí dopravcovia či turistické rezorty budú môcť potvrdenie o vakcinácii vyžadovať.

Vakcinačný plán

Národná očkovacia stratégia hovorí o 500 zaočkovaných pacientoch v jednom vakcinačnom centre za deň. Keď bude funkčných 25 centier, denne to bude 12 500 zaočko­vaných. Pre optimálny chod pracoviska odhadovaná potreba prítomnosti jedného lekára, štyroch sestier a dvoch až štyroch administratívnych pracovníkov v jednej zmene. Zároveň sa počíta so spoluprácou s ambulanciami všeobecných lekárov.

Začiatkom januára by malo prísť 150-tisíc vakcín od spoločnosti Pfizer-BioNTech. Postupne však na Slovensko budú prichádzať vakcíny aj od iných výrobcov. Stále platí, že očkovanie bude dobrovoľné a bezplatné.

V prvej vlne by mali byť očkovaní zdravotníci, zamestnanci domovov sociálnych služieb či pracovníci kritickej infraštruktúry. V druhej vlne by mali byť očkovaní klienti domovov sociálnych služieb, pacienti nad 65 rokov či chronicky chorí. Tretia vlna očkovania by sa mala dotknúť populácie s vysokým rizikom šírenia ochorenia a vo štvrtej vlne pôjde o obyvateľov Slovenska nad 18 rokov.

V deň očkovania by sa mal každý preukázať certifikátom o negatívnom antigénovom teste platným maximálne 24 hodín. Tak to predpokladá slovenská národná vakcinačná stratégia. „My sme národnú vakcinačnú stratégiu predkladali na vládu minulú stredu. Medzitým sa však už hovorilo, že pred podaním vakcíny nemusí byť potrebný negatívny antigénový test,“ spresnil Jarčuška, podľa ktorého má zmysel urobiť antigénový test, ale nie je to podmienka. „Takisto, ako keď sa idete dať zaočkovať proti chrípke, tak si nerobíte tieto testy,“ dodal.

Matovičové plány

Premiér Igor Matovič (OĽaNO) pred niekoľkými týždňami tvrdil, že najskôr sa budú očkovať zdravotníci a on sa zaradí až do ďalšieho zoznamu čakajúcich na vakcínu. Minulý týždeň, keď oznámil, že má koronavírus, a po ňom pozitívne výsledky ohlásili aj ďalší členovia vlády, predseda vlády na sociálnej sieti ohlásil, že mu koronavírus „skrížil plány“.

Pozitívne výsledky testov majú vicepremiérka Veronika Remišová (Za ľudí), minister obrany Jaroslav Naď (OĽaNO), vicepremiér pre legislatívu Štefan Holý (Sme rodina). Príznaky ochorenia priznala Remišová aj Naď.

„Keď sme sa v pondelok na vláde rozprávali o očkovacom pláne, dvaja ľudia vytŕčali z davu – Jaro Naď a Veronika. Najodhodlanejšie zareagovali na výzvu Marka Krajčího, že by sme mali byť osobným príkladom a mali by sme sa dať verejne po Vianociach ako prví zaočkovať, aby sme pochybujúcim ukázali, že sa naozaj nemajú čoho báť. … keď to tá hnusoba na vlastné oči počula a videla, tak sa rovno na mieste rozhodla nám skrížiť plány … a votrela sa im do priazne a nosných dierok … a mňa si k tomu dala ako bonus. No, vidíte … od začiatku hovorím, že je to rafinovaná hnusoba a nakoniec preľstí aj mňa … a v poslednej možnej chvíli, keďže deň, keď mi karanténa skončí, bude zrejme prvý šťastlivec zaočkovaný,“ napísal Matovič s dôvetkom, že „hnusoba je falošnejšia ako úsmev prostitútky“.

Ľudia, ktorí prekonali ochorenie COVID-19, budú vakcinovaní neskoršie. „Je odporúčané, aby 90 dní po prekonaní koronavírusu nebol pacient očkovaný,“ vysvetlil minister zdravotníctva Marek Krajčí (OĽaNO).