Čaputová povedala Matovičovi osobne, že treba zmeniť štýl

Pre TASR to uviedol hovorca hlavy štátu Martin Strižinec. Dodal, že ponuku na spoluprácu dostal premiér od prezidentky opakovane. Čaputová si podľa neho uvedomuje vážnosť situácie, preto sa snaží konať maximálne konštruktívne.

„Prezidentka primárne svoju nespokojnosť a názory komunikuje členom vlády osobne. Aj s premiérom absolvovala viacero osobných stretnutí vrátane stretnutia, na ktorom mu povedala, že situácia si vyžaduje zmenu štýlu riadenia. Premiér o týchto názoroch prezidentky vedel. Keďže k zmene v štýle manažovania krízy nedošlo, je pochopiteľné, že v reakcii na otázku moderátora Braňa Závodského vyjadrila prezidentka svoj názor, a to, že premiér by mal zvážiť, či nebude lepšie v takom prípade odovzdať riadenie pandemickej krízy niekomu inému,“ uviedol pre TASR Strižinec na margo prezidentkinho nedávneho vyjadrenia v rádiu Expres.

S premiérom sa prezidentka podľa hovorcu rada osobne stretne, ponuku na spoluprácu od nej dostal opakovane. „Prezidentka si uvedomuje náročnosť situácie, v ktorej sa táto vláda nachádza. Snaží sa preto konať maximálne konštruktívne. To však nie je v rozpore s tým, že ako hlava štátu má vyjadriť svoj názor alebo byť kritická, ak je na to dôvod,“ upozornil Strižinec.

V súvislosti s plošným testovaním na začiatku novembra prezidentka podľa hovorcu nevyzvala na jeho zastavenie. „Tlmočila len informáciu, ktorú dostala od veliteľa operácie a náčelníka generálneho štábu. Z nej vyplývalo, že nie každý, kto sa bude chcieť dať otestovať, sa na test aj dostane. V takom prípade vyzvala, aby vláda prehodnotila sankcie voči ľuďom, ktorí nebudú môcť byť otestovaní, aby výsledkom nebol vznik dvoch kategórií občanov,“ reagoval.

Strižinec doplnil, že hlava štátu sa opakovane vyjadrila, že testovanie je vhodný nástroj na spomalenie šírenia vírusu spolu s ďalšími krokmi, ktoré odporúčajú odborníci, ako je zníženie mobility či trasovanie kontaktov. „Mobilné odberové jednotky či hromadné testovanie v ohniskách nákazy, považuje prezidentka za správne,“ skonštatoval hovorca.

Kollár: Prezidentka si robí vlastnú politiku

V niektorých prípadoch si prezidentka Zuzana Čaputová pri vetovaní zákonov robí vlastnú politiku, no je to jej právo. V rozhovore pre TASR to skonštatoval predseda Národnej rady (NR) SR a líder Sme rodina Boris Kollár. Dodal, že hlavu štátu si váži a vládny kabinet ju rešpektuje. Šéf parlamentu súhlasí s výzvou prezidentky, aby si ústavní činitelia neposielali odkazy cez médiá, mrzí ho však, že sama to urobila. S premiérom Igorom Matovičom (OĽANO) má Kollár „podstatne bližšie vzťahy“, keďže sú spolu vo vládnej koalícii.

„V niektorých prípadoch má pani prezidentka pravdu, v niektorých prípadoch si robí vlastnú politiku cez vracanie niektorých zákonov. Treba si uvedomiť, že aj pani prezidentka nie je úplne beznázorová. Má svoj názor, vyšla z nejakej politickej strany, má nejaké videnie sveta a podľa toho sa aj správa. To je úplne v poriadku. Nenapádam ju, je to jej legitímne právo,“ reagoval Kollár na margo toho, že prezidentka vracia viacero zákonov do parlamentu, ktoré nie sú dobre pripravené, alebo nespĺňajú podmienky pre skrátené legislatívne konanie.

Kollár uznal, že napríklad vládna novela upravujúca dôvody na odvolanie komisára pre deti a komisára pre osoby so zdravotným postihnutím nenapĺňala podmienky pre skrátené legislatívne konanie.

Prezidentku si šéf parlamentu podľa vlastných slov váži a má s ňou korektný vzťah. „Konzultujem s ňou veľmi veľa krokov. Prezidentka je veľakrát vopred informovaná o niektorých krokoch, ktoré idem urobiť,“ povedal.

Kollár pripomenul výhrady voči komunikácii hlavy štátu. „Veľmi ma mrzí, že na jednej strane nás všetkých pani prezidentka vyzýva, aby sme nekomunikovali cez médiá, aby sme si tieto veci vyriešili medzi štyrmi stenami na koaličných radách, alebo na úrade vlády. Myslím si, že má absolútnu pravdu, takto sa to má robiť. Ale potom ma zabolí, keď vyzýva cez médiá pána premiéra,“ povedal pre TASR Kollár. Bol by teda rád, keby plnila svoje slová, porozprávala sa s ním a vysvetlila si veci súkromne. Hovorí, že keď prezidentka zavolá premiéra, vždy príde. „Myslím si, že toto nie je vláda, ktorá by ignorovala prezidenta SR,“ dodal.