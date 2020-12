Košice zaočkovali ako prvého nestora infektológie, B. Bystrica zdravotníkov

Virgala po druhej svetovej vojne chodil s vakcínami po východoslovenských dedinách a šíril osvetu. Počas svojej profesionálnej kariéry zaočkoval tisíce detí. „Keď v minulosti prišlo povinné očkovanie, my sme takpovediac stratili robotu na infekčnom oddelení, lebo odpadli osýpky, detská obrna a ostatné veľmi nebezpečné ochorenia. Pre nás to bola obrovská úľava," vysvetlil po očkovaní Virgala.

VIDEO: Očkovanie v Košiciach. Rudolf Schuster a Pavol Jarčuška.

Vakcínu mu podal prednosta kliniky a člen Pandemickej komisie vlády profesor Pavol Jarčuška. On sám očkovanie absolvoval v sobotu večer v Nitre. „Cítim sa dobre. Jednu príhodu ale môžem povedať, keď som prišiel večer domov a uvidel misu zemiakového šalátu, tak som ju celú zjedol. V americkom ponímaní zvýšená chuť do jedla po vakcinácii,“ dodal so smiechom Jarčuška.

„Proti koronavírusu sme prijímali rôzne opatrenia. Populárne aj nepopulárne, lepšie či horšie, nielen na Slovensku, ale aj kolegovia v celej Európe a v iných krajinách. Ak máme nejakým spôsobom zásadne bojovať s týmto ochorením, tak je optimálne, aby sme zaočkovali čo najviac ľudí,“ pripomenul Jarčuška a zdôraznil, že voči vírusu musia mať ľudia aj pokoru.

Exprezident Schuster 4. januára oslávi 87. narodeniny. Po očkovaní si pochvaľoval, že nemá žiadne bolesti. „Netreba sa toho báť, má to pomôcť, nie poškodiť,“ pokračoval Schuster s tým, že o vakcíne sa rozprával s viacerými lekármi. „Niektorí povedali, že by radšej počkali, že je to krátka doba a nebolo to dôsledne odskúšané. Ale keď sa do toho zapojili špičkoví vedci, tak sa nebojím,“ odhodlane dodal. Schuster sa v novembri dal zaočkovať proti chrípke. "V mojom veku, s dvomi bajpasmi a rôznymi chorobami, ktoré som prekonal, je to určite záchrana,“ doplnil.

Do Univerzitnej nemocnice L. Pasteura dodali v sobotu 200 kusov vakcín. Medzi prvými budú zaočkovaní zdravotníci z infekčnej kliniky. V ďalších dňoch budú nasledovať kolegovia z ostatných pracovísk, ktoré sa stali červenými zónami a boli reprofilizované na covidové oddelenia.

„Očkovanie je dobrovoľné, veríme, že sa ho zúčastní čo najväčší počet zdravotníkov. Vedenie nemocnice pripraví všetky potrebné podmienky pre rozsiahlu vakcináciu, ktorá bude v rámci nemocnice realizovaná v najbližších týždňoch,“ uviedol výkonný riaditeľ pre vedu, výskum a vzdelávanie Peter Kizek.

VIDEO: Banská Bystrica ako prvých zaočkovala 15 zdravotníkov.

Očkovať sa chcú nechať stovky zdravotníkov

Vakcínou proti koronavírusu v nedeľu doobeda zaočkovali prvých pätnástich zamestnancov Rooseveltovej nemocnice v Banskej Bystrici.

„Benefity, ktoré z očkovania pre populáciu a pacientov plynú, prevyšujú riziká,“ zdôvodnil svoje rozhodnutie podstúpiť tento krok primár banskobystrického pľúcneho oddelenia Michal Urda.

„Snažíme sa, aby bol počet zaočkovaných pracovníkov nemocnice čo najvyšší. Hovoríme o tom s lekármi aj so stredným zdravotníckym personálom,“ poznamenal. Ľudí, ktorí o vakcíne pochybujú, chce povzbudiť, aby sa nebáli. „Každý medicínsky postup prináša nejakú mieru rizík, ale predpokladám, že ak je táto vakcína schválená Európskou liekovou agentúrou, je to bezpečné,“ doplnil Urda.

Prednosta II. Kliniky anestéziológie a intenzívnej medicíny Jozef Valky uviedol, že o výhodách vakcíny už bolo povedané všetko. „Môj postoj k tomu je, že som tu a som zaočkovaný. Tým som asi vyjadril všetko,“ poznamenal.

Na otázku, či má vo svojom okolí ľudí, ktorí to odmietajú, reagoval stručne. „Celá klinika čakala, čo spravím ja. Pevne verím, že väčšina mojich kolegov ma bude nasledovať,“ podotkol. Zároveň zhodnotil, aká je v nemocnici situácia počas sviatkov.

„V covidovej časti, v červenej zóne, sme mali počas Vianoc osem pacientov na ventilátoroch a v zelenej zóne boli štyria hospitalizovaní,“ vysvetlil prednosta.

Zaočkovať sa dala tiež vedúca sestra tejto kliniky Monika Matošová. „Pracujem v kolektíve s takmer dvesto ľuďmi. Denne som v kontakte s obrovským počtom zamestnancov, pričom sama mám doma dve najohrozenejšie skupiny – starú mamu a malé dieťa,“ prezradila, čo ju podnietilo prijať vakcínu.

„Zdravotníci doteraz ukázali silu svojho povolania a je našou morálnou povinnosťou ukázať tiež silu toho, že máme odvahu prísť a byť príkladom pre všetkých, ktorí zatiaľ možno nie sú rozhodnutí,“ hovorí Matošová. Potvrdila, že na tému očkovania mali na klinike množstvo debát a v rámci kolektívu si vymieňajú potrebné informácie so skúsenosťami. „Pevne verím, že keď uvidia prvé úspechy, pridajú sa k nám aj ďalší,“ dodala.

VIDEO: Očkovanie v Banskej Bystrici.

Rooseveltova nemocnica má momentálne 2 400 zamestnancov, z nich na dobrovoľné očkovanie sa zatiaľ nahlásilo 800. Riaditeľka Miriam Lapuníková vysvetlila, že prvých záujemcov vybrali na základe informácií, ktoré dostali z ministerstva zdravotníctva.

„Snažili sme sa urobiť čakačku tak, aby sme vedeli uspokojiť všetkých zdravotníkov. Najmä tých v prvej línii, ktorí intenzívne pracovali s pacientmi,“ vraví. S tým, aby pripravili tzv. čakačku, oslovila Lapuníková tiež vedenie mesta a banskobystrickú župu. „Ak by došlo k nečakaným situáciám, že budú potrební náhradníci, a vedeli sme tak zabezpečiť počty, ktoré má naša nemocnica určené,“ vysvetlila.

Náročnú logistiku pripravovali viac ako týždeň. Prvý deň podľa riaditeľky poňali ako testovací. „Teraz by mali byť zaočkovaní zhruba pätnásti ľudia a medzi sviatkami ich bude každý deň 50. Od nového roka však nabehneme na oveľa väčšie počty. V prípade nevyhnutnosti by to mohlo byť aj 500 denne,“ doplnila Lapuníková.