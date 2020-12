ONLINE: Briti čoskoro využijú ďalšiu vakcínu

Mapa šírenia koronavírusu na Slovensku Na mape môžete vidieť celkový počet prípadov na konkrétny okres. zdroj: NCZI Všetky grafy, štatistiky a čísla o koronavíruse Všetky grafy

6:00 Británia začne zrejme už na začiatku januára distribuovať do očkovacích centier vakcínu proti COVIDU-19 vyvinutú vďaka spolupráci Oxfordskej univerzity s farmaceutickou spoločnosťou AstraZeneca. Napísal o tom nedeľník The Sunday Telegraph. Podľa jeho informácií by úrady mali očkovaciu látku schváliť v priebehu niekoľkých nasledujúcich dní. Podľa nedeľníka Mail on Sunday schválenie lieku umožní na konci februára zmierniť uzávery, pretože vakcínou bude očkovaných 15 miliónov zdravotne najohrozenejších Britov. Potom už nebude podľa nedeľníka hroziť preťaženie zdravotníckeho systému.

Denník The Sun napísal, že britská lieková agentúra MHRA vakcínu spoločnosti AstraZeneca a Oxfordskej univerzity schváli už 28. decembra, teda v pondelok. Príslušný úrad to ale nepotvrdil. Vakcína od AstraZeneca sa zrejme začne používať od 4. januára, napísal The Sunday Telegraph. Britská vláda má v pláne počas nasledujúcich dvoch týždňov dvoma dostupnými vakcínami naočkovať zhruba dva milióny ľudí. V druhom januárovom týždni sa na športových štadiónoch a v kongresových centrách začnú podľa nedeľníka zriaďovať strediska pre masové očkovanie.

Británia už od začiatku decembra očkuje proti COVIDU-19 látkou od firiem Pfizer a BioNTech, ktorá sa teraz distribuuje aj v krajinách Európskej únie. Túto vakcínu už dostalo v Spojenom kráľovstve viac ako 600 000 ľudí. Vakcína od spoločnosti AstraZeneca má rovnako ako látka od spoločnosti Moderna, ktorou sa už očkuje v Spojených štátoch, priaznivejšie podmienky pre skladovanie. Nevyžaduje totiž jej uchovávanie v extrémne nízkych teplotách okolo mínus 70 stupňov Celzia ako vakcína od firiem Pfizer a BioNTech.