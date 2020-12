Matovič predhodil davu svoju rodinu. Keď bude dosť lajkov, pošle ich na očkovanie

Matovič na sociálnej sieti uviedol, že má naozaj koronavírus, inak by sa dal zaočkovať medzi prvými.

„Čo ma však mrzí a veľmi, je to, keď vypisujete kade-tade, že som si moje ochorenie na Covid úmyseľne vymyslel, len aby som sa na poslednú možnú chvíľu vyhol očkovaniu. Úprimne? Doslova som sa tešil, že budem môcť ísť príkladom a zaočkujem sa medzi prvými … a chcel som to urobiť len a len preto, aby som Vám, ktorí pochybujete, dokázal, že sa vakcíny nebojím a nemuseli by ste sa ani Vy,“ tvrdí premiér.

Aby dokázal, ako verí očkovaniu, chce poslať na očkovanie svoju mama a manželku. Ale len vtedy, keď si to „vypýtajú“ návštevníci jeho facebookovej stránky.

"Preto, ak považujete za správne, aby miesto mňa dôkaz dôvery vo vakcínu vykonali dve ženy môjho života, ktorým by som určite ublížiť nechcel … dajte lajk či srdiečko. Maminu a Pavlínku však budem prehovárať len vtedy, ak lajkov a srdiečok bude aspoň 10 tisíc. Inak to považujem za Váš súhlas, že stačí, aby som ja išiel na očkovanie až po 90 dňoch, t.j. koncom marca.

Podľa očkovacieho plánu, ktorý ráta s tým, že najskôr sa zaočkujú dôležité profesie, by na žiadne uprednostnenie ani jedna z Matovičových „žien môjho života“ nemala nárok. Ako prví majú ísť zdravotníci v prvej línii, zamestnanci domovov sociálnych služieb alebo ľudia z kritickej infraštruktúry, bez ktorých štát nemôže fungovať.