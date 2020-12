Poslanec Kollár: Za spôsob, ako zachraňujeme životy, pôjdeme do pekla

„Som negatívny, idem popoludní do parlamentu (a potom asi do dobrovoľnej karantény, napriek znásilnenej vyhláške hlavného hygienika),“ upozornil na sociálnej sieti. Podľa vyhlášky platnej od nedele totiž môžu prísť do parlamentu aj poslanci, ktorí síce majú pozitívny výsledok testu na koronavírus, ale nemajú príznaky ochorenia ako je horúčka, problémy s dýchaním či kašeľ.

Dôvodom je, že v utorok sa končí núdzový stav a s ním aj niektoré obmedzenia a zákaz vychádzania. Parlament by mal schváliť novelu ústavného zákona, podľa ktorého môže vláda predĺžiť núdzový stav o 40 dní, pričom do 20 od vyhlásenia musí vláda požiadať zákonodarný zbor o súhlas.

Kollár preto dnes príde do parlamentu. „Ale len kvôli udržaniu zdravotnej starostlivosti, aj keď som presvedčený, že viac ako nejaký príkaz v núdzovom stave už aj dnes zdravotníkov napriek dlhodobému vyčerpaniu drží v službe stavovská česť a zodpovednosť voči pacientom. Klobúk dolu pred nimi,“ pokračuje poslanec z koaličnej strany.

Upozorňuje, že vláda a vedenie parlamentu „nás nikdy nemali dostať do tejto situácie“. „Moji kolegovia Tomáš Valášek a Juraj Šeliga sa už v apríli snažili presvedčiť vedenie Národnej rady, že sa musíme pripraviť na online rokovanie a hlasovanie – úpravou rokovacieho poriadku aj technicky. Žiaľ, nestalo sa. Rovnako tak časový stres schvaľovania niektorých legislatívnych riešení je zbytočný, o problémoch s predlžovaním núdzového stavu predsa vieme niekoľko mesiacov,“ dodáva Kollár, známy názormi, ktoré nie vždy idú s koaličným prúdom.

„Zachraňovať životy treba, ale za to, že to robíme spôsobom, ktorý dláždi kamarátom mafiánov a dezolátom cestu naspäť, pôjdeme do (my ateisti prinajmenšom politického) pekla,“ pridal ešte na záver Kollár.