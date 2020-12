Infikovaní poslanci budú rokovať za fóliou

Poslanci, ktorí boli pozitívne testovaní na koronavírus, alebo majú nariadenú povinnú karanténu, budú mať priamo v pléne Národnej rady SR vytvorené samostatne oddelené miesto. Pre Pravdu to povedala predsedníčka poslaneckého klubu SaS Anna Zemanová.

„Všetky opatrenia, ktoré Národná rada pripravila v súlade s vyhláškou hlavného hygienika sú nastavené tak, že osoby, ktoré sú v karanténe alebo by mohli byť pozitívne budú v samostatnom izolačom boxe,“ uviedla Zemanová, podľa ktorej preto nie je dôvod báť sa hromadnej nákazy v parlamente. Potvrdila, že mimoriadnej schôdze sa zúčastní celý poslanecký klub strany SaS.

Mimoriadnej schôdze sa zúčastní aj celý poslanecký klub Sme rodina, pre Pravdu to potvrdil predseda klubu Peter Pčolinský. Ani on sa hromadnej nákazy v parlamente neobáva. Pozitívni poslanci alebo poslanci v povinnej karanténe by podľa neho mali byť od ostatných oddelení fóliou.

Poslanec NR SR Miroslav Kollár (Za ľudí) uviedol, že vláda a vedenie parlamentu nemalo nikdy dostať poslancov do situácie, keď musia na rokovanie prísť osobne aj napriek pozitivite na koronavírus.

Fico vyzval infikovaných poslancov, aby do NRSR nešli

Opozičný poslanec Robert Fico (Smer) vo svojom profile na sociálnej sieti tvrdí, že každému poslancovi NR SR, ktorý je pozitívny na COVID-19 a príde dnes na rokovanie pléna, hrozí väzenie od štyroch do desiatich rokov pre trestný čin šírenia nebezpečnej a nákazlivej ľudskej choroby. Zároveň vyzval generálneho prokurátora, aby vládnej koalícii vysvetlil, že vyhláškou hlavného hygienika nemožno obchádzať trestnoprávnu zodpovednosť poslancov parlamentu.

Nezaradení poslanci NR SR a členovia strany Hlas – sociálna demokracia sa odmietajú zúčastniť na dnešnej parlamentnej schôdzi. Vo svojom statuse na sociálnej sieti to uviedla nezaradená poslankyňa NR SR a členka strany Ľubica Laššáková. Vysvetlila, že uvedené zvolanie na rokovanie do parlamentu k vyhláseniu núdzového stavu je arogantné a neslušné. Strana tiež vníma ako neprípustné, aby hlavný hygienik vydal vyhlášku, ktorá umožní zdravotne rizikovým poslancom zúčastniť sa na rokovaní.

Premiér o nemorálnom papalášizme

„Nemorálny papalášizmus je brať bez hanby 4 500 eur čistého mesačne a s prepáčením celý rok hovno robiť – a stráviť akože v práci 50 hodín mesačne,“ reagoval na sociálnej sieti na poslancov strany Smer a nezaradených zo strany Hlas premiér Igor Matovič (OĽaNO). Nevidí nič zvláštne na výnimke hlavného hygienika, podľa ktorej môžu ísť do parlamentu aj infikovaní poslanci, ktorí však nemajú príznaky ochorenia COVID-19.

„Chápem, máte naložené v gatiach zo strachu, že spravodlivosť aj vám na dvere zaklope a potrebujete preto do posledného dychu štvať ľudí proti vláde, proti opatreniam či očkovaniu. Nejde vám o zdravie ľudí, nejde vám o ich životy. Sú vám ukradnutí,“ dodal Matovič.

Vyhláška hlavného hygienika SR od nedele večer umožňuje prezidentke, ministrom, poslancom parlamentu či generálnemu prokurátorovi po novom pracovať aj v prípade pozitívneho testu na ochorenie COVID-19 či kontaktu s pozitívne testovaným. Prácu môžu vykonávať, ak by absenciou na pracovisku vážne ohrozili zabezpečenie chodu štátu alebo riešenie mimoriadnych úloh. Podmienkou je, aby nemali klinické príznaky ochorenia, nosili respirátory FFP2, používali rukavice, dezinfekciu či obmedzili pohyb na pracovisku. Zmena sa týka aj predsedu Najvyššieho kontrolného úradu SR, verejnej ochrankyne práv a predsedu Ústavného súdu SR.