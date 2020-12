Naď napadol opozíciu: Kupčia s ľudskými životmi ako Hitler

Naď, ktorý je je jeden z členov vlády, ktorí sa nedávno nakazili koronavírusom, považuje schválenie možnosti neustále predlžovať núdzový stav za pomoc zdravotníkom.

„Ďakujem koaličným poslancom, vďaka ktorým bola dnes schválená novela ústavného zákona, ktorá umožňuje opakovane predlžovať núdzový stav vždy o 40 dní. Ak by sa dnes nepodarilo schváliť tento zákon, ohrozili by sme fungovanie nemocníc a sociálnych zariadení. A to my nedopustíme! Vždy dáme prednosť účinným opatreniam pred tými ľúbivými,“ napísal na sociálnej sieti. Dodal, že bol medzi zdravotníkmi v nemocnici, ktorí veria, že núdzový stav je pre nich potrebný.

„91 koaličných poslancov, ďakujem Vám! A opozícia nech sa hanbí v kúte, kupčiť s ľudskými životmi, to naposledy robil Hitler,“ tvrdí Naď.

Napadol opozíciu, ktorá nesúhlasila so zmenou zákona: „Len včera, neviem či ste si to páni Fico, Pellegrini a Kotleba svojimi krvavými očami všimli, zomrelo na COVID až 106 Slovákov. Od vypuknutia pandémie do dnešného dňa zomrelo priamo na koronavírus 1 879 ľudí a počet úmrtí COVID pozitívnych z iných príčin je 498 osôb. Žiaľ, zrejme Vám to nestačí, vy na ľudí a zdravotníkov kašlete, rovnako ako ste na nich kašľali vždy. Nakoniec, ukázalo sa to za vlád Smeru, keď bolo zdravotníctvo rozkradnuté na padrť,“ uviedol Naď.

Opozičné strany kritizujú zmenu zákona, ktorá umožňuje pravidelné predlžovanie núdzového sstavu. Kritike podrobili taktiež vyhlášku hlavného hygienika Jána Mikasa, ktorá umožnila okrem iných aj poslancom parlamentu s pozitívnym testom na koronavírus zúčastniť sa hlasovania o tomto zákone.