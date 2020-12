ONLINE: Španieli chystajú zoznam ľudí bez očkovania, aj pre iné štáty EÚ

Vývoj pozitívnych prípadov Ako pribúdali pozitívne testovaní na Slovensku pozitívnych za deň celkový počet pozitívnych 14 dní

6:52 Český premiér Andrej Babiš v pondelok oznámil, že žiada, aby Európska komisia schválila použitie šiestich dávok z jednej ampuly vakcíny od spoločností Pfizer a BioNTech, a nielen piatich dávok. Babiš poukázal na to, že liekové agentúry v USA a Izraeli tento postup už odsúhlasili, takže výťažnosť očkovacej látky je tam o pätinu vyšší. Napísal to podľa TASR portál Novinky.cz. „Zdravotníci ma informovali, že z jednej ampuly natiahnu nie päť, ale šesť dávok. Rovnaká informácie dnes zaznela aj v Nemecku. To by znamenalo – ak to EMA schváli, že by Únia namiesto 300 miliónov dávok dostala 360 miliónov dávok,“ povedal premiér Babiš pre českú televíziu Nova, pričom spomenul Európsku agentúru pre lieky (EMA) so sídlom v holandskom Amsterdame.

Babiš dodal, že v pondelok vyzval predsedníčku eurokomisie Ursulu von der Leyenovú, aby to urýchlene riešili. Pre Česko by to znamenalo zvýšenie z ôsmich miliónov na takmer 9,6 milióna dávok. „Tá šiesta dávka sa dnes de facto hádže do koša. Dúfam, že Európa bude reagovať rýchlo a nebudeme zasa kukať, ako to USA a Izrael už dávno majú, a u nás to potrvá strašne dlho,“ vyhlásil premiér. Fľaštička vakcíny od firiem Pfizer a BioNTech sa rozmrazuje z mínus 70 stupňov Celzia na mínus dva až osem stupňov v bežnej chladničke. Je to koncentrát, ktorý sa ďalej riedi na päť dávok a v budúcnosti teda možno na šesť očkovacích dávok, uviedol portál Novinky.cz.

6:00 Španielsko vytvorí register ľudí, ktorí sa odmietnu nechať očkovať proti COVIDU-19. Oznámil to španielsky minister zdravotníctva Salvador Illa. Prístup do databázy budú mať podľa neho aj „európski partneri“. V Španielsku sa rovnako ako v ďalších krajinách Európskej únie začalo s podávaním vakcíny proti COVIDU-19 od spoločností Pfizer a BioNTEch v nedeľu. Podľa Illu bude očkovanie dobrovoľné. Každý občan na neho dostane pozvánku.

Údaje tých, ktorí sa na očkovanie nedostavia, sa zaznamenajú do registra. Do neho budú mať prístup aj úrady ďalších európskych krajín. Podľa Illu nebude databáza verejná a bude sa dôsledne dbať na dodržanie práva na ochranu osobných údajov. „Žiadame vás, aby ste prišli, keď vás pozveme,“ vyzval minister zdravotníctva Španielmi.

V Španielsku, ktoré má približne 47 miliónov obyvateľov, sa nákaza koronavírusom preukázala od začiatku epidémie už u viac ako 1,8 milióna ľudí. S COVIDOM-19 zomrelo viac ako 50 000 nakazených. Ako prvá dostala vakcínu v Španielsku 96-ročná Araceli Hidalgová z Guadalajary. V nasledujúcich dvanástich týždňoch chce španielska vláda naočkovať približne 2,3 milióna ľudí. Do leta by mala podľa vládneho plánu vakcínu dostať podstatná časť populácie.