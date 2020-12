Epidemiológ Majdan: Miešanie zdravých s chorými je neprípustné

VIDEO: Hlasovanie s igelitom. Ako sa predlžoval núdzový stav.

Do vyhlášky vsunul, že poslanci aj keď sú v karanténe, tak sa môžu zúčastniť hlasovania. Z pohľadu epidemiológa Mareka Majdana z Trnavskej univerzity hrozí riziko, že sa nákaza medzi poslancami rozšíri, no inej cesty niet.

Ako vnímate novú vyhlášku Úradu verejného zdravotníctva, o tom, že poslanci môžu chodiť do práce aj napriek karanténe?

Akékoľvek miešanie pozitívnych so zdravými je epidemiologické riziko. Nevieme totiž povedať, do akej miery sú poslanci infekční, a rozhodne to považujem za neštandardné riešenie. Z epidemiologického hľadiska nie je dobré. Druhá stránka veci však je, že je potrebné predĺžiť núdzový stav a toto je zrejme jediné riešenie, na ktoré vláda a parlament prišli.

Ako dlho je pacient s pozitívnym testom na koronavírus rizikový pre svoje okolie? Ako dlho je infekčný?

Neexistuje paušálna odpoveď, ktorá by platila pre všetkých. Závisí to od toho, akej dávke vírusu bol vystavený, aké silné príznaky má, ako sa s vírusom dokáže vysporiadať jeho imunitný systém. Podľa pravidiel sa po 14 dňoch od pozitívneho testu považuje pacient za neinfekčného. No aj napriek tomu môže mať pozostatky vírusu a je otázne, do akej miery je schopný ho šíriť.

Myslíte si, že prijaté opatrenia dokážu zamedziť šíreniu infekcie?

Ak budú poslanci dodržiavať opatrenia, ktoré nastavil hlavný hygienik, ako je ochrana respirátormi FFP2, rukavicami, budú od seba oddelení zábranami, tak je možné zminimalizovať riziko prenosu. Ochrannými pracovnými pomôckami je možné znížiť pravdepodobnosť prenosu, no musia sa používať správne. Ako epidemiológ na jednej strane hovorím, že miešanie zdravých s chorými alebo s potenciálne infekčnými je neprípustné. Ak sa však prijmú prísne opatrenia, tak sa na toto dá prihliadať aj v rámci celkového kontextu.

Predsa len si musia uvedomovať riziká, prečo sa podľa vás takto rozhodli?

Myslím si, že vo chvíli, keby sa stratili nástroje, ktorými je možné nariaďovať obmedzenie pohybu či zákaz vychádzania, tak by to v momentálnej situácii bolo podstatne väčším rizikom ako to, že sa stretnú poslanci. Keď to dám na misky váh, tak aj napriek epidemiologickým výhradám tomuto krízovému riešeniu rozumiem.