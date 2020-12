Raši vyzval ministra zdravotníctva, aby korigoval neadekvátne doplatky za lieky

„Minister to vie, ale buď je neschopný, alebo to urobil naschvál a obetoval ľudí,“ vyhlásil Raši. Reagoval tak najmä na už medializovaný prípad pacientov po cievnej mozgovej príhode a pacientov s fibriláciou predsiení liečených na riedenie krvi tzv. novými antikoagulanciami, ktorým by mali stúpnuť doplatky od 30 eur do 80 eur.

Exminister kritizoval aj fakt, že parlament tento rok nerokoval o novele zákona o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín, ktorou sa mali zrušiť doplatky za lieky pre ťažko zdravotne postihnutých, deti do šiestich rokov a dôchodcov. „Seniori a pacienti sa stali pre tuto vládu terčom, do ktorého usilovne a bolestivo triafa,“ tvrdí Raši. Žiadne nulové doplatky teda podľa neho od začiatku roka 2021 nebudú. Exminister pritom nechcel polemizovať, prečo bola novela z rokovania parlamentu stiahnutá. Zdôraznil ale, že legislatíva bola komplikovaná a nebolo jasné, kto by mal vôbec na takýto benefit nárok.

Odpustenie doplatkov za lieky by mohlo byť na jar

Ministerstvo zdravotníctva SR reagovalo, že aj v oblasti liekovej politiky prihliada v prvom rade na potreby pacienta. „Dostupná a kvalitná liečba je pre rezort zdravotníctva prioritou, preto pacient pri každej diagnóze má variant bez doplatku alebo so sociálne únosným poplatkom. Touto optikou sa odborníci na ministerstve postavili aj ku kategorizácii platnej od nového roka,“ konštatuje rezort. V zozname kategorizovaných liekov bude od januára 4 327 liekov, v porovnaní s rokom 2020 pribudlo v zozname 262 nových liekov. Bez doplatku bude od januára 1 281 liekov.

Legislatívu so zahrnutím odpustenia doplatkov pre vybrané skupiny obyvateľstva ministerstvo presunulo na najbližšiu schôdzu parlamentu, nakoľko plánuje zmeny v prospech seniorov a ďalšie skupiny sprecizovať tak, aby ich výrazne ľudia pozitívne pocítili v praxi a nedoplácali doplatky v takom objeme, ako to bolo za bývalých vlád. „Predpokladáme, že zmeny v oblasti odpustenia doplatkov pre vybrané skupiny budú platiť v praxi od jari budúceho roka,“ doplnil rezort.