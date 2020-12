Mamu či manželku za lajky? Baránek o Matovičovej ponuke: To môže urobiť iba blázon

Podľa politologičky Anety Világi to nie je najšťastnejší spôsob propagácie očkovania. Psychiatrička Soňa Belanská hovorí, že premiérovi ide o zlepšenie imidžu v očiach vlastných voličov.

Világi: Uchopil to za nesprávny koniec

Podľa politologičky Anety Világi nie je verejná anketa na sociálnej sieti ten správny spôsob, ako ľudí motivovať, aby sa dali zaočkovať. „Ak sú čelní predstavitelia štátu presvedčení, že očkovanie má zmysel, mali by si dvakrát rozmyslieť, ako budú túto tému komunikovať. Nechať ľud voliť, či mám, alebo nemám dať zaočkovať svoje deti alebo manželku, je signálom, že tento krok robím iba preto, že sa to ľuďom páči. To je nezmysel, keďže očkovanie je potrebné bez ohľadu na to, či sa to niekomu páči, alebo nie,“ vysvetľuje politologička.

Világi hovorí, že z úst premiéra by malo skôr zaznieť to, že očkovanie je správna vec, a preto chce presviedčať všetkých vrátane svojej ženy a detí, aby sa dali zaočkovať.

Premiér preto podľa nej situáciu uchopil z nesprávneho konca. „Matovič tým iba opäť prejavil, že je politikom, ktorý sa snaží za každú cenu zapáčiť masám. Zároveň chce delegovať zodpovednosť za svoje rozhodnutia širšej verejnosti, čo je skôr ukážka toho, že je málo chlapom, ako to, že je alfasamec,“ zdôrazňuje Világi.

Robiť anketu o očkovaní je podľa nej nezmysel. Rozhodnutia by v tomto prípade mali byť robené na základe racionálneho rozhodnutia. „Buď rozumieme a chápeme zmysel očkovania, presadzujeme ho po racionálnej línii argumentácie, alebo experimentujeme s náladami spoločnosti, čo je podľa mňa vždy riskantné,“ myslí si Világi.

Baránek: Zbabelé, cynické

Politológ Ján Baránek považuje správanie premiéra za zbabelé, cynické, nevkusné. „Toto môže urobiť iba blázon. V pravom zmysle tohto slova,“ nešetrí premiéra Baránek.

Belanská: Kampani to nepomôže

Psychiatrička a psychoterapeutka Soňa Belanská vidí ako najpodstatnejší dôvod, prečo premiér uverejnil status, v tom, že mu ide o upevňovanie, respektíve zlepšovanie jeho imidžu v očiach vlastných voličov.

„Premiér je majster politického marketingu, dokázal to už veľakrát a robí to aj teraz. Tento jeho status netreba čítať sexisticky a nie je ani žiadnym príspevkom, ktorého zmyslom by bolo hlbšie prispieť do kampane, zameranej na zvýšenie povedomia o dôležitosti očkovania proti vírusu COVID-19. Časti ľudí sa bude zdať vtipný, ďalších pobúri ako nepatričný, no kampani na podporu vakcinácie nepomôže a budeme radi, ak jej neublíži,“ konštatuje psychiatrička.