ONLINE: Očkovanie v USA ide pomaly, trvalo by roky, kritizuje Biden

6:15 Nadchádzajúci prezident Spojených štátov Joe Biden pri prejave venovanom koronavírusovej kríze uviedol, že Američania majú zrejme najťažšie fáze pandémie stále ešte pred sebou. Vláde dosluhujúceho prezidenta Donalda Trumpa vytkol, že vakcinácia obyvateľstva postupuje príliš pomaly, uviedli agentúry Reuters a DPA.

„Nasledujúcich niekoľko týždňov a mesiacov bude veľmi ťažkých, bude to ťažká fáza pre našu krajinu. Možno najťažšia v celej pandémiu,“ povedal Biden v prejave zo svojho domovského Wilmingtonu v štáte Delaware. „Viem, že sa to ťažko počúva, ale je to pravda,“ dodal. Zároveň sľúbil Američanom, že po svojom nástupe do úradu prezidenta 20. januára využije svoje právomoci, aby urýchlil výrobu vakcíny a ochranných pomôcok potrebných k boju proti pandémii COVIDU-19. Začiatkom decembra si Biden verejne predsavzal, že za prvých 100 dní v úrade dostane vakcínu ku 100 miliónom Američanov.

Súčasnej vláde Biden vyčítal, že je pozadu s plnením plánu imunizácie obyvateľstva. Podľa Strediska pre kontrolu a prevenciu chorôb (CDC) do pondelka dostalo vakcínu vyše 2,1 milióna ľudí, Trumpova vláda pritom podľa televízie CNN uvádzala ako cieľ naočkovaní 20 miliónov ľudí do konca roka. Týmto tempom „potrvá vakcinácia amerického obyvateľstva roky, nie mesiace“, povedal Biden. „Ako som sa už dlho obával a varoval, úsilie o distribúciu a aplikáciu vakcíny nepostupuje tak, ako by malo,“ dodal.

Demokratický politik opäť požiadal Američanov, aby dodržiavali opatrenia proti šíreniu koronavírusu, ako je nosenie rúška či udržiavanie bezpečného fyzického odstupu medzi ľuďmi. Vyzval ich tiež, aby sa nechali čo najskôr očkovať. Sám si nechal dať vakcínu už začiatkom minulého týždňa. Nákaza koronavírusom sa za dobu jeho šírenie v Spojených štátoch potvrdila u takmer 19,5 miliónov ľudí, čo je v absolútnom meradle zďaleka najviac na svete. Viac ako 337 000 ľudí s COVIDOM-19 v USA zomrelo, vyplýva zo štatistiky Univerzity Johnsa Hopkinsa (jk). Kým počty hlásených prípadov aj súvisiacich úmrtí po začiatku vianočných sviatkov znateľne klesli, nápor na americké nemocnice nepoľavuje. V pondelok počet pacientov s COVIDOM-19 v amerických nemocniciach dosiahol najvyššie hodnoty za obdobie pandémie.