Trump napadol voľby vo Wisconsine. Nepomôže mu to

Žalobou podanou na americkom najvyššom súde chcú docieliť zrušenie verdiktu wisconsinského súdu najvyššej inštancie, ktorý okrem iného odmietol zneplatniť viac než 220 000 koreš­pondenčných hlasov, uviedla agentúra AP.

Trumpov právny tím uviedol, že chce časť odovzdaných hlasov vo Wisconsine vyhlásiť za neplatné a umožniť tamojšiemu Kongresu ovládanému republikánsku stranou, aby vymenoval vlastných voliteľov. Zbor voliteľov pritom už v polovici decembra potvrdil výsledky volieb a zvolil Trumpovho rivala Bidena za budúceho prezidenta USA.

Ak by terajšia žaloba uspela, podľa prezidentovho právnika Jima Troupisa by Trump vo voľbách vo Wisconsine zvíťazil a v zbore voliteľov by na svoju stranu získal desať zástupcov. Väčšina údajne neplatných korešpondenčných hlasov bola odovzdaná v okrskoch, kde obvykle dominujú demokrati. Biden podľa oficiálne potvrdených výsledkov porazil Trumpa vo Wisconsine o 21 000 hlasov.

Prípadné víťazstvo Trumpa vo Wisconsine by na volebnom výsledku nič nezmenilo, podotýka agentúra DPA. Biden dosluhujúceho nájomníka Bieleho domu celkovo porazil jasným pomerom 306 ku 232 hlasom voliteľov.

Trump ani takmer dva mesiace po voľbách verejne neuznal prehru, kvôli ktorej neobhájil mandát ako prvý americký prezident od Georgea Busha staršieho. Výsledok od začiatku bez dôkazov označuje za podvod, hoci volebné orgány nenahlásili žiadne výraznejšie problémy. So svojimi obvineniami Trump a jeho spojenci už neuspeli u približne 50 súdov vrátane toho najvyššieho.