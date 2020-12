Matovič: Spravili sme zubatej hody, zažijeme peklo na Zemi

„Otvorme reštaurácie! Hneď! Robíme veľkú chybu, že my tých infektológov počúvame! Na čo my máme tú krivku znižovať, keď ona znova porastie? K tomu totálna 2-mesačná neschopnosť nakúpiť prepotrebné testy … len kopa výhovoriek … a logický výsledok sa dostavil … ľudia v stovkách umierajú a zdravotníci kolabujú,“ píše Matovič na sociálnej sieti.

Akosi zrejme pozabudol, že otvorené nie sú reštaurácie, ale kostoly a lyžiarske strediská. Aj po predĺžení núdzového stavu, čo vláda urobila v utorok, patria návštevy kostolov a lyžiarskych stredísk, pretože lyžovanie je považované za individuálny šport. Otvorené sú dokonca aj ubytovacie zariadenia v lyžiarskych strediskách.

„Robili sme si z covidu srandu, posmešky, zasadnutia Pandemickej komisie sme pred ľuďmi vyhlasovali za “tliachaniny”. Len preto, aby sme získali politické body. Tie populistické žvásty sa však ľuďom pod kožu dostali. Začali nimi žiť a nimi sa riadiť,“ nepriamo vyčíta Matovič Sulíkovi.

Pritom najviac prehreškov voči porušeniu pravidiel na ochranu pred koronavírusom porušil má na rováši práve premiér. Či už je to netestovanie sa po návrate zo zahraničia, účasť na svadbe bez rúšok, tlačové konferencie bez rúšok…

„A dostali sme sa do pasce. Masívne množstvo ľudí nebezpečným populistom uverili a opatrenia masívne ignorovali. Testy stále neboli, plošné testovanie sme nezrealizovali … a vymklo sa nám to preto spod kontroly. Prijali sme lockdown, ale čísla dramaticky rastú napriek tomu. Netvor nabral príliš na sile a naša obrana je už plíliš slabá – len preto, že si mnohí žijú vo svojom sebectve a nedodržujú nič,“ adresuje Matovič slová širokej verejnosti.

„Babky, dedkovia, otcovia a mamy končia v zúfalom stave v nemocniciach, lebo ich prišli deti a vnúčatá navštíviť. Bez testu, bez rúška, veď sme hrdinovia, na covid serieme! Zabíjame si vlastnú rodinu, lebo nás opantal pocit božskosti. Mám mobil, mám klávesnicu, mám teda vlastný názor … šup s ním tam … a som hrdina. Oplzlo, vulgárne, ale účinne,“ nešetrí ostrými slovami premiér.

„Zubatej sme hody spravili. Vlastným sebectvom a nulovým EQ. Myslíme na seba a vlastné pôžitky. Čo tam po starých, nech umrú, ušetríme dôchodky! Čo tam po chorých, príroda to sama zariadi a my ušetríme na nich výdavky!“ pokračuje Matovič, podľa ktorého sa pandémia stala katalyzátorom zla.

„Hucká v nás zlo, ktoré doba normálna ututlala v nás. Teraz ukazujeme skutočné charaktery a niekedy sa nestačíme čudovať. Zrazu z vľúdneho človeka je klbko nenávisti a dokáže priať smrť. Z introvertky kamarátky je zrazu na fejzbuku Jana z Arcu proti vakcíne … a evidentne jej to imponuje. Čudná to doba. Zlo tancuje,“ zamyslel sa premiér, ktorý verejnosti ponúkol anketu, aby rozhodla, či má presviedčať svoju manželku a mamu na vakcináciu.

„Spamätajme sa, prosím! Dodržujme nariadenia a čísla pôjdu výrazne dole. Ale, ak si naďalej svoje pôjdeme, peklo na Zemi zažijeme. Máme to v našich rukách a nie je to fráza. Cca každý 20-ty je dnes na Slovensku pozitívny … ísť na Silvestra k známym, môže byť preto rozhodnutie smrteľné. Rodičom a starkým urobíte najlepšie, ak za nimi nepôjdete, verte. Zavolajte im, píšte im a dokážte im lásku tým. Múdre a láskyplné rozhodnutie do najbližších dní prajem,“ uzavrel predseda vlády svoj status.