Krajčí navrhne vláde prijatie prísnejších opatrení už od 4. januára

Ako upozornil, predčasné uvoľnenie opatrení vedie k opätovnej eskalácii situácie. "Je známe, že epidémia sa dá kontrolovať iba v nižších číslach. Tvrdé opatrenia zamedzia množstvu odvrátiteľných úmrtí, znížia enormný tlak na ústavné zdravotné zariadenia a vytvoria priestor na postupnú vakcináciu zdravotníkov, zamestnancov a klientov zariadení sociálnych služieb ako aj našich najrizikovejších spoluobčanov,“ dodal minister zdravotníctva Marek Krajčí, podľa ktorého je aktuálna situácia na Slovensku kritická a trend nepriaznivý.

Účinok aktuálnych opatrení, ktoré počítajú s vysokou úrovňou informovanosti a osobnej zodpovednosti občanov SR, momentálne nie je možné podľa ministra zdravotníctva spoľahlivo vyhodnotiť, avšak javia sa skôr ako nedostatočné. Ich efekt vzhľadom na vianočné sviatky, keď sa netestovalo, budú vedieť analytici vyhodnotiť až na nový rok.

„Rovnako nevieme predvídať dodržiavanie opatrení počas nadchádzajúcich dní spojených s prechodom do nového roka. Efekt týchto dní sa preto opäť prejaví až z odstupom niekoľkých dní. Predpokladám však, že efekt súčasných opatrení nebude natoľko výrazný, aby našu krajinu v COVID automate posunul od 10. januára zo súčasnej čiernej fázy, ktorá znamená tvrdý lockdown, do bordovej farby, keď je umožnená aj limitovaná školská dochádzka a cesta do zamestnaní na základe negatívneho testu, nie staršieho ako 7 dní,“ upozornil Krajčí.

Podľa Krajčího situáciu komplikujú ťažko predvídateľné vplyvy – zmena prostredia, miešanie rodín, potenciálny vplyv novej varianty koronavírusu. Na strane druhej eviduje aj zníženú mobilitu občanov Slovenska pre dovolenky či nové opatrenia. „Modelovanie vzdialenejšej budúcnosti je aj v menej komplexnom období náročné, o to viac teraz, keď do nej zasahuje množstvo faktorov a vplyvov, a to aj vládou zavedených opatrení, ktoré sú postavené najmä na kvalitnej informovanosti a osobnej zodpovednosti občanov,“ dodal Krajčí.

Konzílium odborníkov bez diskusie s ministrom zdravotníctva, či s Inštitútom zdravotných analýz (IZA) publikovalo predikciu 4500 hospitali­zovaných ku 11. januáru 2021. Tento scenár nepovažuje minister za realistický. K 11. januáru IZA očakáva počet hospitalizovaných s potvrdeným ochorením COVID-19 v rozmedzí 3000 až 3500 pacientov, čo je však nepochybne taktiež kritická hodnota. Počet 4500 hospitali­zovaných pacientov by bolo podľa IZA možné dosiahnuť len v pesimistických scenároch až na prelome januára a februára. „To sa však nesmie stať. Vláda rozhodla, že od 10. januára sa má na území Slovenska dodržiavať COVID automat. Budem sa o to striktne zasadzovať,“ podotkol Krajčí.