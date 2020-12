ONLINE: Rekordný deň pre koronavírus v USA. Zomreli tisíce ľudí

Vývoj počtu úmrtí na Covid-19 V grafe je znázornený počet úmrtí za deň a celkový počet úmrtí počet úmrtí za deň celkový počet úmrtí 14 dní

6:45 Čína schválila na podmienečné použitie vakcínu proti ochoreniu COVID-19 od svojej štátnej spoločnosti Sinopharm. Ide o prvú schválenú vakcínu na použitie v Číne. Podľa agentúry AP o tom informoval na tlačovej konferencii zástupca komisára čínskej Národnej správy zdravotníckych výrobkov Čchen Š'-fej. „Ochranný účinok vakcíny (od spoločnosti Sinopharm Peking) proti COVID-19 je 79,34 percenta,“ uviedol ešte v stredu Pekinský inštitút biologických produktov, dcérska firma Sinopharmu. Podľa inštitútu to ukázala tretia fáza klinických skúšok tejto vakcíny obsahujúcej verziu neaktívneho koronavírusu. Ide teda o druh vakcíny, ktorá využíva a do tela človeka zavádza časti patogénu.

Je to nižšia účinnosť, než majú konkurenčné vakcíny vyvinuté spoločnosťami Pfizer a BioNTech alebo firmou Moderna, ale môže to priniesť prelom v boji proti pandémii koronavírusu v Ázii, uviedla agentúra AFP. V Číne bolo zaočkovaných neschválenými vakcínami už vyše milión ľudí, a to na základe programu núdzového použitia vakcín. Dávky dostali zdravotníci v prvej línii, zamestnanci štátnych podnikov a pracovníci plánujúci vycestovať do zahraničia. Vakcínu od spoločnosti Sinopharm tento mesiac už skôr schválili Spojené arabské emiráty (SAE) a stali sa prvou zahraničnou krajinou, ktorá odobrila vakcínu proti COVID-19 vyvinutú Čínou. SAE vyhlásili, že táto očkovacia látka má 86-percentnú účinnosť, ako sa uvádzalo aj v interných výsledkoch tretej fázy skúšok. Peking prisľúbil, že vakcínu poskytne za nízku cenu – môže to povzbudiť chudobnejšie ázijské krajiny, ktoré sa zatiaľ môžu spoliehať len na obmedzené dodávky ponúkané v rámci systému COVAX, poznamenáva AFP.

5:45 Spojené štáty zaznamenali v priebehu stredy 3 927 obetí koronavírusového ochorenia COVID-19, čo je v krajine najviac od vypuknutia pandémie, vyplýva z údajov baltimorskej Univerzity Johnsa Hopkinsa. Informovala o tom podľa TASR agentúra AFP. Podľa údajov univerzity úrady zaznamenali v stredu aj 189 671 nových prípadov nákazy koronavírusom. Od začiatku pandémie zaregistrovali už 19 715 899 prípadov a 341 845 súvisi­acich úmrtí.

Novozvolený americký prezident Joe Biden v utorok skritizoval tempo, akým vláda odchádzajúceho prezidenta Donalda Trumpa distribuuje vakcíny proti novému koronavírusu v krajine. Podľa Bidena pri súčasnej rýchlosti vakcinácia miestneho obyvateľstva „nebude trvať mesiace, ale roky“. Budúci prezident prisľúbil, že po nástupe do úradu zrýchli tempo päť- až šesťnásobne tak, aby bolo denne zaočkovaných jeden milión Američanov. Biden v tejto súvislosti uviedol, že svojmu tímu nariadil pripraviť omnoho agresívnejšiu stratégiu distribúcie vakcín. „Urobím všetko možné, aby sme sa pohli správnym smerom,“ povedal. Zároveň však uznal, že aj pri zvýšenom tempe bude trvať niekoľko mesiacov, kým bude zaočkovaná väčšina obyvateľstva.