Vláda sprísni opatrenia. Od polnoci zruší domáce bubliny

Oznámil to premiér Igor Matovič (OĽaNO) na sociálnej sieti. „Inštitút zdravotných analýz (IZA) vláde na základe najčerstvejších údajov práve poslal odporúčanie ,Výrazne odporúčame znovuzavedenie celoplošného testovania', kde podľa ich štúdie spolu s Londom school of Hygiene & Tropical Medicine (LSHTM) ide o mimoriadne efektívny intervenčný nástroj,“ uviedol Matovič s tým, že testy nie sú nakúpené už piaty týždeň. „Zostáva nám preto, bohužiaľ, len lockdown, respektíve jeho sprísnenie,“ pokračuje.

O 15. sa vláda zíde online a na stole budú opatrenia, ktoré začnú podľa Matoviča platiť už od polnoci.

„Najzásadnejšie z nich je zrušenie akýchkoľvek domácich návštev, t.j. vytváranie akýchkoľvek tzv. bublín bude zrušené,“ upozorňuje premiér ešte pred zasadnutím a rozhodnutím vlády. Podľa neho totiž,,nedodrži­avanie odporúčaní a opatrnosti pri stretávaní v domácnostiach, sa dnes javí ako najzásadnejší epidemiologický problém". Tvrdí, že „mnohí ľudia chodia po návštevách krížom-krážom … a nemocnice kolabujú“.

„Práve nedodržiavanie odporúčaní a opatrnosti pri stretávaní v domácnostiach sa dnes javí ako najzásadnejší epidemiologický problém. Bohužiaľ, mnohí ľudia chodia po návštevách krížom-krážom a nemocnice kolabujú. Masovo v nich pribúdajú starí rodičia, ktorých prišli na sviatky deti navštíviť. Bohužiaľ, aj s neželaným darčekom,“ napísal Matovič.

V závere prosím, aby ľudia zostali doma, resp. tam, kde sú, zrušili plány na bujaré oslavy s ľuďmi mimo domácnosti.

Ešte pred dvoma dňami to bola pritom vláda, ktorá nevzala do úvahy žiadne upozornenia lekárov a odborníkov, aby boli opatrenia sprísnené, odporúčala stretávanie sa iba v bublinách, pričom sa mohli stretávať dve bubliny. A bola to vláda, ktorá do výnimiek zákazu vychádzania zaradila lyžovanie či možnosť vycestovať do rekreačných zariadení.

Matovič pripomína, že „ak by sme poctivo dodržiavali len súčasné opatrenia, do dvoch týždňov by sme Covid na Slovensku nemali“. Pritom doteraz nebol schopný objasniť, ako sa koronavírus rozšíril medzi členmi vlády, ktorých izolácia sa skončila len tesne pred rokovaním vlády. A infikovaný bol aj Matovič.

Minister zdravotníctva Marek Krajčí (OĽaNO) už niekoľko týždňov žiada, aby sa opatrenia sprísnili. A na preťažené nemocnice upozorňovali začiatkom decembra napríklad odborníci združení v iniciatíve Veda pomáha – COVID-19, či najnovšie aj Konzílium odborníkov, ktoré je poradným orgánom. Aj šéf IZA, na ktorého sa Matovič odvoláva, už pred niekoľkými dňami odporúčal, aby sa zatvorili lyžiarske strediská a kostoly.

Premiér: Zrušte oslavy, ide o život

Vzhľadom na vyčerpaných zdravotníkov a kritický stav v nemocniciach premiér žiada ľudí, aby ostali doma a zrušili plány na silvestrovské oslavy mimo domácnosti. „Ide doslova o život. Naďalej platí, že ak by sme poctivo dodržiavali len súčasné opatrenia, do dvoch týždňov by sme Covid na Slovensku nemali. Je to preto len a len v našich rukách opatrenia sú tak silné, ako sme my sami. Tento boj nie je o Matovičovi, je o našej schopnosti bojovať za zdravie a život aj nám neznámych – tých najzraniteľnejších ľudí,“ dodal.

Remišová: Aktuálne miernejšie opatrenia sa zjavne nedodržiavajú

Koaličná strana Za ľudí požiadala svojich partnerov, aby vláda rokovala o sprísnení protiepidemických opatrení ešte vo štvrtok. TASR o tom informovali z tlačového oddelenia Za ľudí.

„Vzhľadom na to, že aktuálne miernejšie opatrenia sa zjavne nedodržiavajú a počet chorých stúpa, strana Za ľudí požiadala koaličných partnerov, aby sa vláda zišla ešte dnes a sprísnila okamžite opatrenia,“ uviedla vicepremiérka a líderka Za ľudí Veronika Remišová. Zdôraznila, že pri takýchto vysokých číslach nie je čas váhať a odkladať opatrenia.

SaS podporuje sprísnenie opatrení

Situácia na Slovensku v súvislosti s koronavírusom je neudržateľná a hrozí kolaps nemocníc, SaS preto zdôrazňuje potrebu sprísnenia opatrení. Podľa koaličnej strany len prísnejšie a nepopulárne opatrenia, akými je napríklad aj zatvorenie lyžiarskych stredísk, sú správnou cestou, ako prekonať náročné obdobie. Riešením by bolo tiež vybudovanie poľnej nemocnice. TASR o tom informoval hovorca SaS Ondrej Šprlák.

„Ak by sme postupovali na základe pravidiel, ktoré sme predstavili už v novembri, tak by sme automaticky prešli do čierneho pásma, ktoré by znamenalo zákaz vychádzania okrem šiestich výnimiek. Takže by to znamenalo, že by boli zakázané omše, pričom by boli dovolené len pohreby maximálne pre šiestich ľudí. Rovnako by to znamenalo aj obmedzenie v ubytovacích zariadeniach,“ skonštatovala predsedníčka zdravotníckeho výboru Jana Bittó Cigániková.

Šéf SaS Richard Sulík zopakoval, že tam, kde je horšie, bolo treba pravidlá sprísňovať, kde lepšie, povoľovať. „Keďže sa doteraz neprijali regionálne opatrenia, ako sme žiadali, horšie už je na celom Slovensku,“ podotkol Sulík s dôvetkom, že opätovne vyzývajú obyvateľov na zodpovednosť a zdržanlivosť pri oslavách príchodu nového roka. Vyzývajú tiež na dodržiavanie opatrení.