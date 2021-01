Pacienti s porážkou si priplatia aj 80 eur za lieky

Pacienti, ktorí prekonali cievnu mozgovú príhodu alebo majú vysoké riziko takejto závažnej komplikácie, už tento týždeň siahnu v lekárňach hlbšie do peňaženky.

Väčšina pacientov, ktorí sa liečia na riedenie krvi novými antikoagulanciami, budú za svoje lieky doplácať od 30 do 80 eur mesačne. Vyplýva to z revízie úhrad, ktorú pripravilo ministerstvo zdravotníctva. Ak by sa pacienti chceli vyhnúť doplatkom, musia prejsť na generickú náhradu. Tú im však musí najskôr odporučiť a predpísať špecialista.

Moderná antikoagulačná liečba pritom dnes chráni na Slovensku pred prvými aj opakovanými mozgovými príhodami okolo 75-tisíc pacientov. Väčšinu z nich tvoria seniori, upozorňuje občianske združenie Sekunda pre život, ktoré združuje pacientov po cievnej mozgovej príhode a s fibriláciou predsiení.

Vysoké doplatky spôsobí kategorizácia lacnejších generických liekov, ktoré fungujú ako alternatíva k pôvodnej liečbe. No Slovenská kardiologická spoločnosť a Slovenská neurologická spoločnosť sa proti tomuto rozhodnutiu ohradili. Zastávajú názor, že lieky na riedenie krvi nie sú len tak ľahko zameniteľné a v prípade náhrady upozorňujú na možné riziká a komplikácie spojené s krvácaním.

„Lekár pri indikovaní liečby musí brať do úvahy okrem iného bezpečnosť pacienta. Každý z dostupných liekov patriacich do kategórie nových antikoagulancií je svojím spôsobom jedinečný a nezameniteľný,“ hovorí Peter Hlivák, prezident Slovenskej kardiologickej spoločnosti.

Ministerstvo zdravotníctva argumentuje, že s novými doplatkami nateraz nič nespraví, no už na jar chystá v doplatkoch za lieky zmeny. Legislatívu, ktorá sa zaoberá zahrnutím odpustenia doplatkov pre vybrané skupiny obyvateľstva, podľa slov Zuzany Eliášovej, hovorkyne rezortu zdravotníctva, presunuli už na najbližšiu schôdzu parlamentu.