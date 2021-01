Mikulec: Lučanský nemal obmedzený styk s rodinou. Manželka: Dovolili mi k nemu ísť deň pred smrťou

Minister vnútra Roman Mikulec tvrdí, že vyšetrovateľ neobmedzoval styk s Lučanského s rodinou, ale žiadna žiadosť o umožnenie návštevy nedošla. Uviedol to na sociálnej sieti. Martina Lučanská hovorí o najhoršom dni svojho života, keď jej dovolili vidieť manžela deň pred smrťou.

„Čo sa týka samotného vyšetrovania, z informácií, ktoré mám priamo od kompetentných, vyšetrovanie trestnej veci, v ktorej bol obvinený aj Milan L., je vykonávané zákonným spôsobom, pod dozorom príslušného prokurátora, preskúmavané aj rozhodovacou činnosťou súdov. Vedené je na základe množstva dôkazov, ktoré sa vyhodnocujú jednotlivo a aj v celku, priebežne sa zabezpečujú ďalšie dôkazy a podklady do spisu. Vyšetrovateľ žiadnym spôsobom neobmedzoval styk obvineného s rodinnými príslušníkmi, príslušná žiadosť o umožnenie návštevy vyšetrovateľovi doteraz doručená nebola,“ napísal Mikulec.

Lučanského manželka Martina reagovala na sociálnej sieti.

„Nemám silu sa vyjadrovať k momentálnej situácii o smrti môjho manžela bez ktorého môj život stratil zmysel a bolesť, ktorú držím v sebe je natoľko ťažká, že len vďaka svojim deťom, ktoré sú mi v tejto chvíli najväčšou oporou dokážem ustáť toto najťažšie obdobie môjho života. Ale, môj posledný deň s manželom 29.12.2020, deň pred jeho smrťou kedy mi "DOVOLILI“ si k jeho lôžku, som ešte netušila, že to bude ten najhorší a zároveň posledný deň s nim…

„KÝM JA SOM MALA ZA CHRBTOM MIKULCOVE KOMANDO pri posteli môjho muža, V NEPRESTRELNYCH VESTÁCH A SO SAMOPALMI V RUKE, pán minister vnútra R. Mikulec sa zabával na chate v Martine na Martinských holiach, kde je do dnešného dňa. A tak sa pýtam sama seba to naozaj chcem tak veľa, aby niekto tak kompetentný, ako je minister vnútra R. MIKULEC v demokratickej krajine, ktorý zabezpečuje bezpečnosť a poriadok v nej mu bolo naozaj za ťažko vyvesit čiernu vlajku nad budovou ministerstva vnútra a vzdat mu tak účtu na počesť jeho pamiatke..???,“ napísala Lučanská.