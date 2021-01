Mikulec čiernu vlajku na počesť Lučanského nevyvesí

Podľa Martiny Lučanskej, manželky exprezidentka Lučanského, by mala na budove ministerstva vnútra zaviať čierna zástava. Na sociálnej sieti napísala:

„Kým ja som mala za chrbtom Mikulcove komando pri posteli môjho muža, v nepriestreľných vestách a so samopalmi v ruke, pán minister vnútra R. Mikulec sa zabával na chate v Martine na Martinských holiach, kde je do dnešného dňa. A tak sa pýtam sama seba, to naozaj chcem tak veľa, aby niekto tak kompetentný, ako je minister vnútra R. Mikulec v demokratickej krajine, ktorý zabezpečuje bezpečnosť a poriadok v nej, mu bolo naozaj za ťažko vyvesiť čiernu vlajku nad budovou ministerstva vnútra a vzdať tak úctu na počesť jeho pamiatke???“

Mikulec v odpovedi naznačil, že má zaslúžené voľno a z Lučanskej slov podľa neho cítiť politické pozadie.

„Na záver by som chcel dodať, že vzhľadom na skutočnosť, že nie sú naplnené podmienky vyhlásenia štátneho smútku a s ohľadom na okolnosti prípadu, ministerstvo vnútra nepristúpilo k vyveseniu čiernych zástav na štátnych budovách. Príslušníci Policajného zboru si, samozrejme, môžu uctiť pamiatku generála Lučanského na Prezídiu Policajného zboru, kde je umiestnená kondolenčná kniha, rovnako ako zapálením sviečky na všetkých pracoviskách Policajného zboru,“ dodal minister vnútra. Mikulec sa pri vyvesení čiernej zástavy odvoláva na štátny smútok. Čierna vlajka sa však pri štátnom smútku nepoužíva. V čase štátneho smútku sa spustí štátna vlajka „do pol žrde“, teda do polovice výšky stožiara. Ak sú v rámci vlajkovej výzdoby popri štátnej vlajke aj vlajky napríklad samostatných krajov, miest, obcí, škôl a podobne, v čase štátneh osmútku sa tiež spúšťajú do pol žrde. Používanie štátnej vlajky a nepoužívanie čiernej vlajky upravuje totiž zákon o štátnych symboloch.

Čierna vlajka sa používa na uctenie si pamiatky zosnulého. Použila sa napríklad na budovách štátnej správy a samosprávy v roku 2018, keď bol zavraždený novinár Ján Kuciak a jeho snúbenica Martina Kušnírová. Bez problémov čiernu vlajku vyvesujú obecné či mestské úrady, keď zomrie niekto zo zamestnancov alebo významná a rešpektovaná osobnosť v konkrétnom regióna. Je to znak úcty a rešpektu voči zosnulému.

Lučanský patril k elitným policajtom, pred piatimi rokmi mu hodnosť generála udelil vtedajší prezident Andrej Kiska. V júni 2018 prevzal funkciu policajného prezidenta po Tiborovi Gašparovi a významne upokojil náladu v spoločnosti po vražde novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej.

V apríli 2019 prešiel aj výberovým konaním na túto funkciu, posudzoval ho brannobezpečnostný výbor v parlamente, ktorý ho potom aj odporučil vtedajšej ministerke Denise Sakovej (Smer) ako vhodného kandidáta na policajného prezidenta. Tá ho opätovne vymenovala do funkcie 15. apríla 2019.

Ako kriminilista sa Lučanský podieľal na vyšetrovaní viacerých vážnych káuz. Bol jedným z tých, ktorí poslali do väzenia Mikuláša Černáka, obávaného mafiánskeho bosa.

Keď sa v marci 2020 ujala vedenia krajiny nová vláda, aj premiér Igor Matovič (OĽaNO), aj minister vnútra Mikulec viackrát naznačovali, že by mal Lučanský z kresla policajného prezidenta odísť. Matovič ho dokonca za kontrolu na hraniciach okresov, ktorú nariadil šéf rezortu vnútra, obvinil zo sabotáže.

Sám Lučanský povedal, že sa mu nepáči politizácia polície a dobrovoľne z vedenia polície k poslednému augustu 2020 odišiel. Rozlúčil sa aj so zborom a vybral si výsluhový dôchodok. Kauza vyvesenia čiernej vlajky sa začala v piatok večer, keď začal o tejto v podstate poslednej verejnej pocte elitnému pracovníkovi, hovoriť bývalý minister vnútra Robert Kaliňák (Smer). Neskôr sa k tejto myšlienke pridala strana Smer či mimoparlamentná SNS.