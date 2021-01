ONLINE: Vakcín pre Európanov je zatiaľ málo, výroba nestíha

Európska komisia sľubuje, že situácia so zásobovaním vakcínami proti koronavírusu sa zlepší. Tvrdí, že výrobcovia nestačia vyrábať.

6:45 Eurokomisárka pre zdravotníctvo Stella Kyriakidisová v sobotu obhajovala postup Európskej únie pri získavaní vakcín proti COVIDU-19. Povedala, že jadrom problému nie je nedostatočný počet objednávok, ale malé výrobné kapacity firiem.

Podľa komisárky, s ktorou hovorila agentúra DPA, sa to týka aj nemeckej firmy BioNTech, ktorá vyvinula látku spoločne s americkou firmou Pfizer. Týmto prípravkom sa už v únii očkuje. Kyriakidisová sľúbila, že sa zásobovanie očkovacími látkami postupne zlepší. Reagovala na kritiku, podľa ktorej Európska komisia neobjednala od firiem BioNTech a Pfizer dostatočné množstvo dávok.

Komisárka tvrdila, že rokovania o vakcínach sa začali včas, čo pomohlo zvýšiť v BioNTechu výrobnú kapacitu. Komisia rokovala zatiaľ o dodávke 300 miliónov očkovacích dávok. „Len z toho možno naočkovať až 28 miliónov Nemcov,“ povedala Kyriakidisová. Dodala, že kontrakty už boli uzavreté aj s ďalšími výrobcami. Únijné štáty sa podľa nej dohodli, že sa nedá sústrediť len na „jedno miesto na mape“, pretože potom by niektoré štáty mohli zostať bez vakcíny.

„Situácia sa postupne zlepší,“ povedala Kyriakidisová. Podľa nej komisia rokuje s BioNTechom o ďalších vakcínach a chce podporiť rozšírenie výrobnej kapacity tejto firmy. Čaká sa tiež skoré povolenie očkovacích látok iných firiem.

„EÚ si viedla pri výbere výrobcov vakcín dobre, ak vieme, že vlani na jeseň nikto netušil, ktorá z vyvíjaných látok bude účinná. A ide predovšetkým o toto: Európa je prepojená a my riešime túto krízu najrýchlejšie zo všetkých. O to má záujem tiež Nemecko,“ dodala komisárka. V EÚ je zatiaľ schválená len vakcína firiem Pfizer/BioNTech, Európska agentúra pre lieky (EMA) ale posudzuje aj vakcínu amerického výrobcu Moderna, ktorou sa už v USA očkuje. S touto firmou komisia uzavrela kontrakt na 160 miliónov dávok. Rokuje aj s výrobcami AstraZeneca, Sanofi-GSK, Johnson & Johnson a CureVac, čo by po schválení umožnilo rozdeliť medzi členské štáty EÚ viac ako jednu miliardu dávok.